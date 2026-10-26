곰앤컴퍼니, 차세대 영상 편집 프로그램 '곰믹스10' 출시

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AI 제작 기능 강화 영상 인코딩 속도 기존 대비 최대 5배 향상

초보자부터 크리에이터까지 활용 가능한 목적별 편집 기능 지원

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 영상 소프트웨어 전문기업 곰앤컴퍼니는 편집 속도 개선과 생성형 인공지능(AI) 기능을 적용한 차세대 영상 편집 프로그램 '곰믹스10'을 출시했다고 26일 밝혔다.

[이미지=곰앤컴퍼니]

'편집에 속도를 더하다'를 슬로건으로 한 곰믹스10은 영상 제작 과정에서 소요되는 작업 및 대기 시간을 줄이고 편집 접근성을 높이는 방향으로 개발됐다.

2015년 처음 선보인 곰믹스는 지속적으로 기능을 확장해왔으며, 곰믹스10에는 영상 편집 기술과 사용자 피드백을 반영해 편집 성능과 이용 절차, AI 기반 제작 기능을 적용했다.

인코딩 엔진 최적화를 통해 영상 출력 속도는 기존 버전 대비 최대 5배까지 향상됐다. 편집 이후 결과물을 저장하는 데 걸리는 대기 시간을 줄여 전체 제작 과정의 효율을 높였다고 회사 측은 설명했다.

컷 편집, 슬라이드 영상, 템플릿 기반 편집 등 작업 목적에 따라 선택할 수 있는 간편 편집 기능과 2,000가지 이상의 배경음악, 텍스트 스타일, 디자인 요소, 영상 효과를 제공한다.

생성형 AI 분야에서는 AI 보이스, AI 자막 생성, AI 영상 생성 기능을 지원한다. AI 보이스는 텍스트를 음성으로 변환하며, AI 자막 생성은 영상 속 음성을 인식해 자막으로 만든다. AI 영상 생성은 텍스트나 이미지를 기반으로 새로운 영상 장면을 제작할 수 있다.

텍스트 프롬프트 또는 이미지 한 장으로 영상을 제작할 수 있어 촬영 과정 없이 필요한 장면을 만드는 것도 가능하다. 이를 통해 영상 편집에 익숙하지 않은 이용자, 유튜버, 숏폼·마케팅 콘텐츠 제작자 등 다양한 이용자의 콘텐츠 제작을 지원한다.

UI·UX도 개편했다. 목적별로 편집 기능을 배치하고 프리셋 기능을 추가해 자주 사용하는 설정과 효과를 반복해서 지정해야 하는 과정을 줄였다.

키프레임을 활용한 모션 제어, 최대 10배속 재생과 역재생, 다중 텍스트 편집, 클립 지속 시간 일괄 변경 등 세밀한 영상 작업을 위한 기능도 제공한다.

곰앤컴퍼니는 정식 출시를 기념해 곰랩 주요 소프트웨어를 최대 56% 할인하는 프로모션을 진행한다. 기존 곰믹스 이용자 대상 업그레이드 혜택과 신규 구매 고객을 위한 한정판 캐릭터 굿즈 증정 이벤트도 운영한다.

곰앤컴퍼니는 기존 영상 편집 기능에 생성형 AI를 결합해 촬영·편집·출력 과정에서 필요한 작업 부담을 낮추는 방향으로 곰믹스의 기능 범위를 확대했다.

곰앤컴퍼니 관계자는 "곰믹스10은 지난 10년간 쌓아온 영상 편집 기술과 사용자 피드백을 바탕으로 편집 속도와 이용 절차를 개선한 제품"이라며 "앞으로도 AI 기술과 사용자 중심의 기능 개선을 통해 누구나 자신의 아이디어를 쉽고 빠르게 영상 콘텐츠로 구현할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

곰믹스10의 주요 기능과 출시 기념 프로모션에 대한 자세한 내용은 곰랩 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com