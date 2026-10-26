LG유플러스, '2026 대한민국 SNS대상' 기업부문 종합대상 수상

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 26일 2026 대한민국 SNS대상 종합대상을 수상했다.
- 공식 SNS 개편과 고객 참여형 콘텐츠 확대 성과를 인정받았다.
- 인스타그램·링크드인·틱톡·뉴스룸 채널 운영을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인스타그램·틱톡 등 채널별 콘텐츠 운영 성과
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하는 '2026 대한민국 SNS대상'에서 기업부문 종합대상인 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 26일 밝혔다.
대한민국 SNS대상은 기업과 공공기관의 SNS 활용 현황과 고객 소통 성과를 평가하는 시상식이다. 정량평가 40%, 심사위원 평가 30%, 내부전문가 평가 20%, 사용자 투표 10%를 종합해 수상 기관을 선정한다.
LG유플러스는 지난해 통신정보서비스 부문 대상을 받은 데 이어 올해 기업부문 종합대상을 수상했다. 회사는 공식 SNS 채널을 개편하고 고객 참여형 콘텐츠를 확대한 점이 평가에 반영됐다고 설명했다.
인스타그램에서는 매거진형 콘텐츠와 고객 참여형 게시물을 운영하고, 링크드인에서는 AI 전환(AX)과 기술·사업 관련 정보를 제공하고 있다. 틱톡에서는 숏폼 영상과 크리에이터 협업을 확대했으며, 뉴스룸에는 브랜드와 기술 관련 콘텐츠를 게재하고 있다.
김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 "앞으로도 SNS를 고객과 함께 브랜드의 가치와 경험을 만들어가는 접점으로 발전시키겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com