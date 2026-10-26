HD현대1%나눔재단, 나눔문화 확산 공로로 대통령표창 수상

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대1%나눔재단이 취약계층 지원과 재난구호 등 나눔문화 확산에 기여한 공로로 대통령표창을 받았다.

HD현대1%나눔재단 CI. [사진=HD현대]

HD현대1%나눔재단은 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 대한적십자사 창립 121주년 기념식에서 '2026년 적십자인도주의 활동유공 대통령표창'을 수상했다고 밝혔다.

적십자인도주의 활동유공 정부포상은 지역사회 봉사와 나눔 실천에 기여한 개인 및 단체를 대상으로 2024년 제정됐다. 올해는 사회봉사와 헌혈, 재난구호 등 5개 분야에서 개인 26명과 단체 4곳이 수상했다.

HD현대1%나눔재단은 2011년 설립된 사회공헌재단으로, 국내 대기업 최초로 임직원 급여의 1%를 기부하는 방식으로 운영되고 있다.

대표 사업으로는 취약계층 어르신에게 무료 식사를 제공하는 '행복한끼'와 재난·사고 피해 이웃을 지원하는 긴급구호기금 'HD119' 등이 있다. 행복한끼 사업은 전국 14개 기관과 협력해 운영 중이며, 난방 취약계층 지원과 아동복지시설 환경 개선 등도 추진하고 있다.

HD현대1%나눔재단 관계자는 "임직원들의 관심과 참여가 있었기에 이번 수상이 가능했다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃과 지역사회를 위한 사회공헌 활동을 확대하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com