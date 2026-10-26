셀트리온, 자사주 1000억원 추가 매입…올해 누적 5000억원 결정

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27일부터 51만 4404주 장내 취득

소각 여부는 내년 주총 의견 수렴 후 결정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 이사회를 열고 약 1000억원 규모의 자사주 추가 매입을 결정했다고 26일 밝혔다. 이번 결정으로 올해 자사주 매입 결정액은 누적 5000억원으로 늘었다.

취득 예정 주식은 총 51만4404주로, 이사회 결의일 전일 종가 기준 약 1000억원 규모다. 오는 27일부터 내년 1월 26일까지 장내 매수할 예정이다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

지난 9월 1000억원 규모의 자사주 매입을 결정한 데 이어 한 달여 만의 추가 매입이다. 셀트리온은 지난달 29일 기준 올해 총 213만5262주, 약 4000억원 규모의 자사주 매입을 결정한 바 있다.

회사는 실적 성장과 중장기 성장 잠재력에 비해 기업가치가 충분히 평가받지 못하고 있다고 판단해 주가 안정과 주주가치 제고를 위한 추가 매입을 결정했다.

셀트리온이 잠정 발표한 올해 3분기 연결 기준 매출액은 1조5000억원, 영업이익은 5100억원으로 분기 기준 역대 최대치다. 기존 주력 제품의 판매와 수익성이 높은 후속 제품의 처방 확대가 실적 성장을 뒷받침했다.

이번 취득분의 소각 여부는 내년 3월 정기주주총회에서 주주 의견을 수렴한 뒤 결정할 계획이다. 연간 실적과 배당가능이익을 토대로 자사주 소각과 현금배당 확대의 효과를 비교하고, 시장 상황 등을 고려해 환원 방안을 정한다. 소각을 추진할 경우 주총 이후 이사회 결의 등 필요한 절차를 거쳐 확정할 예정이다.

셀트리온은 중장기적으로 연간 연결 당기순이익의 3분의 1을 자사주 소각이나 현금배당 등을 통해 주주에게 환원한다는 원칙을 세우고 있다. 매년 실적과 잉여현금흐름, 주가 수준, 연구개발(R&D) 및 생산설비 투자 계획 등을 종합적으로 검토해 환원 방안을 추진한다는 방침이다.

셀트리온 관계자는 "회사 성장을 위한 투자를 차질 없이 추진하는 동시에 연결 당기순이익의 3분의 1을 주주에게 환원한다는 중장기 원칙을 일관되게 이행하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com