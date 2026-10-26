임영웅 '아임 히어로 더 스타디움 2', 11월 18일 CGV 단독 개봉

AI 핵심 요약beta
- 임영웅은 26일 공연 실황 영화 개봉을 확정했다
- 영화는 9월 열린 데뷔 10주년 스타디움 공연을 담았다
- 영화는 11월 18일부터 전국 CGV에서 상영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'IM HERO 10' 전곡·대표곡 무대 스크린으로
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 임영웅의 공연 실황 영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'가 오는 11월 18일 CGV 단독 개봉을 확정하고 메인 포스터를 공개했다고 26일 밝혔다.
'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 지난 9월 고양종합운동장 주경기장에서 열린 '2026 임영웅 콘서트 [아임 히어로 – 더 스타디움 2](IM HERO – THE STADIUM 2)'의 공연 실황을 담은 영화다.
이번 공연은 임영웅의 데뷔 10주년을 기념해 마련됐으며 두 번째 스타디움 공연이기도 하다. 임영웅은 스페셜 디지털 앨범 '아임 히어로 텐(IM HERO 10)' 수록곡 전곡과 기존 대표곡을 편곡한 무대를 선보였다.
영화에는 임영웅의 데뷔곡부터 신곡까지 지난 10년간의 무대를 비롯해 밴드 라이브와 안무팀 퍼포먼스, 드론쇼, 불꽃놀이 등 스타디움 공연 현장이 담겼다.
공개된 메인 포스터에는 무대에서 노래하는 임영웅과 드론쇼가 펼쳐진 스타디움의 모습이 담겼다.
'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 오는 11월 18일부터 전국 CGV에서 상영한다.
taeyi427@newspim.com