아르코, K-Art 청년 창작자 지원 워크숍 개최

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28~29일 서울서 청년 예술가·17개 광역문화재단 참여

3000명 대상 2년간 창작지원…2027년 개선안 논의

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)가 오는 28일부터 29일까지 서울 라마다 호텔에서 '2026 K-Art 청년 창작자 지원 사업 파트너십 워크숍'을 개최한다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아르코, K-Art 청년창작자지원사업 안내 포스터 [사진=한국문화예술위원회]2026.10.26 taeyi427@newspim.com

'2026 K-Art 청년 창작자 지원 사업'은 문학·시각·공연 등 순수예술 분야의 청년 창작자 3000명을 지원하는 사업이다. 작가와 작곡가, 연출가, 극작가 등 원천 창작자를 대상으로 연간 900만원의 창작지원금을 2년간 지원한다. 총 사업예산은 274억 5000만원이다.

아르코는 한국문화관광연구원과 함께 사업의 효과를 분석하기 위한 성과평가 연구도 진행하고 있다.

이번 워크숍에는 박범수 아르코 사무처장을 비롯해 문화체육관광부, 한국문화관광연구원, 전국 17개 광역문화재단 담당자와 청년 예술가 등 약 80명이 참석한다. 청년 예술가와 지역 문화재단의 지원 경험을 공유하고 향후 사업 개선 방향을 논의할 예정이다.

첫날인 28일에는 '파트너십 릴레이 토크'를 진행한다. 17개 광역문화재단 담당자와 청년 예술가가 2인 1조로 참여해 작품 제작 과정과 지원 사업 참여 경험, 현장에서 겪은 어려움 등을 발표한다.

29일에는 한국문화관광연구원이 '성과평가 연구 중간 발표'를 진행한다. 청년 예술가의 창작 환경 변화와 현장 모니터링 결과 등을 토대로 사업 효과와 향후 개선 방향을 논의한다.

이어 '청년 창작자와 함께한 일 년, 우리가 본 것과 느낀 것'을 주제로 라운드테이블을 열고 2027년도 사업 가이드라인 개선 방안에 대한 의견을 수렴한다.

이범헌 아르코 위원장은 "전국 시·도와 현장 파트너들과 협력해 청년 창작자들이 지속적으로 활동할 수 있는 창작 환경을 마련해 나가겠다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com