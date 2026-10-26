김수현 측 "故 김새론 관련 허위·조작 자료 확인"…김새론 모친 등 검찰 송치

AI 핵심 요약beta
- 골드메달리스트가 26일 김수현 관련 고소·고발 수사 결과를 공개했다
- 유족 측 인물과 유튜버 등 공범들이 혐의 인정돼 검찰에 송치됐다
- 부지석 변호사와 권영찬도 허위자료 관련 혐의로 검찰에 넘겨졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김수현과 소속사 골드메달리스트가 고(故) 김새론의 유족 및 관련 인물들을 상대로 제기한 고소·고발 사건과 관련해 경찰 수사 결과를 공개했다. 유족 측 변호인과 유튜브 채널 운영자 등도 범죄 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐다고 밝혔다.
골드메달리스트는 26일 공식 입장을 통해 "김수현 씨와 당사가 고 김새론 씨의 유족 및 고인의 이모를 사칭한 자 등을 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건에 대한 경찰 수사 결과를 알려드린다"고 전했다.
소속사에 따르면 앞서 가로세로연구소 김세의가 관련 사건으로 구속기소된 데 이어, 김세의와 함께 허위사실 유포 등 일련의 범행에 가담한 공범들도 범죄 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐다.
송치된 공범에는 고인의 모친과 고인의 이모를 사칭한 인물 등이 포함됐다. 이들에게는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포), 강요미수 등의 혐의가 적용됐다. 고인의 부친은 불송치 결정을 받았다.
당초 고소 대상에 포함되지 않았던 인물들에 대한 경찰의 별도 인지수사도 진행됐다. 골드메달리스트는 수사기관이 카카오톡 위·변조 및 인공지능(AI) 음성 조작 자료를 허위·조작 자료로 확인했으며, 이를 이용해 두 차례 기자회견을 주도한 유족 측 변호인 부지석 변호사와 유튜브 채널 '권영찬TV' 운영자 권영찬도 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐다고 밝혔다.
부지석 변호사에게는 형법상 명예훼손 및 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의가, 권영찬에게는 성폭력처벌법상 카메라 등을 이용한 촬영물 반포 혐의가 각각 적용됐다.
골드메달리스트는 "방대한 자료와 객관적인 증거를 바탕으로 사실관계를 면밀히 확인해 범행의 실체와 가담자들을 밝혀준 수사기관의 노고에 깊이 감사드린다"고 전했다.
moonddo00@newspim.com