케이뱅크, 사내 AI 경진대회 'K/THON 26' 개최…실무형 에이전트 발굴

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 임직원의 AI 활용 역량을 높이고 업무 절차를 개선하기 위해 사내 AI 경진대회인 'K/THON 26'을 개최했다고 26일 밝혔다.

지난해에 이어 두 번째로 열린 'K/THON 26'은 임직원이 직접 업무 개선 과제를 발굴하고 AI 에이전트를 개발하는 실무 중심 경진대회다. 실제 업무에 적용할 수 있는 AI 에이전트를 발굴해 생산성을 높이는 데 목적을 두었다.

케이뱅크 최우형 은행장이 23일 케이뱅크 사옥에서 열린 AI 경진대회 'K/THON 26' 시상식에서 인사말을 하고 있다.[사진=케이뱅크]

올해 대회는 지난 7월부터 10월까지 개인전과 팀전으로 나누어 진행됐다. 개인전에는 직원 208명이 참여해 총 224건의 과제를 출품했으며, 팀전에는 전 부서에서 총 72개 조가 참가했다.

참가자들은 사내망 에이전틱 AI와 외부 AI 도구를 업무 특성에 맞게 활용해 에이전트를 개발했다. 이를 통해 데이터 분석, 의사결정 지원, 업무 프로세스 개선 등 은행 업무 전반에서의 AI 활용 가능성을 확인했다.

개인전에서는 우수 참가자 6명이 'BEST AGENT'로 선정됐다. 이해상충 여부를 판정하고 체크리스트를 작성하는 '이해상충거래 셀프 체크 Agent'와 금융사기 관련 메일을 자동 분류하는 'VP119 금융사기 메일 자동분류 Agent' 등이 우수한 평가를 얻었다.

팀전에서는 자연어 채팅으로 시스템 상태를 파악하고 이상 징후 탐지, 원인 분석, 해결 방안 제시, 장애 보고서 작성까지 지원하는 AI 에이전트가 1위를 차지했다. 2위에는 개인회생 및 채권매각 관련 조회 업무 자동화 에이전트가, 3위에는 협업을 위해 피그마 이벤트 페이지 초안을 생성하는 에이전트가 각각 선정됐다.

케이뱅크는 지난 23일 시상식을 열어 우수 AI 에이전트의 개발 성과와 활용 사례를 공유하고 대회를 마쳤다. 향후 임직원의 AI 역량을 강화하고 적용 영역을 넓혀 업무 생산성을 제고할 방침이다.

케이뱅크 관계자는 "실제 업무에 AI를 적용하는 데 중점을 뒀다"며 "임직원이 발굴한 아이디어를 바탕으로 업무 생산성을 높이고 금융서비스 개선으로 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com