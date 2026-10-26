부산항만공사 'Spark-up 1876' 창업 공모…해양 창업 아이디어 발굴

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사와 한국해양진흥공사는 26일 창업 공모전을 개최했다
- 해운·항만·물류 아이디어를 보유한 예비창업자 등을 11월 16일까지 모집한다
- 수상팀에는 상금과 멘토링을 제공하고 창업지원 플랫폼 입주를 연계한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
멘토링 통해 사업화 지원
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 공공기관들이 해양산업 분야의 높은 창업 진입장벽을 낮추고 예비 창업자의 아이디어 사업화 지원에 나선다.
부산항만공사와 한국해양진흥공사는 해운·항만·물류 분야의 창업아이디어를 발굴하는 'Spark-up 1876' 공모전을 개최한다고 26일 밝혔다.
공모 분야는 항만·물류와 해운·선박으로 나뉜다. 항만·물류 분야는 항만 운영과 관리, 하역, 보관·배송, 물류 효율화 등을 다룬다. 해운·선박 분야는 해상운송, 해운 서비스·금융, 친환경·안전·디지털 선박 등이 대상이다.
참가 대상은 해당 분야 창업아이디어를 보유한 예비창업자와 창업 1년 미만 기업이다. 거주 지역 제한은 없으며 개인 또는 4명 이하 팀으로 참여할 수 있다. 접수는 11월 16일까지 진행한다.
양 기관은 창의성, 사업성, 실현 가능성 등을 심사해 10개 팀 안팎을 발표평가 대상으로 선정한다. 최종 발표평가는 11월 27일 열린다.
수상팀은 분야별로 최우수상과 우수상을 각각 1개 팀씩 선정한다. 최우수상은 300만 원, 우수상은 200만 원으로 총상금은 1000만원이다.
수상팀에는 창업아이디어 구체화와 사업화를 위한 멘토링이 제공된다. 해운·항만 창업지원 플랫폼 '1876 BUSAN' 입주 연계도 지원할 예정이다.
news2349@newspim.com