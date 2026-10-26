시흥시 '시민대상' 수상자 20인 선정...내달 23일 시상식

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 26일 시민대상 수상자 20인을 최종 선정했다
- 수상자들은 지역사회 발전과 봉사에 헌신한 시민들이다
- 시상식은 다음 달 23일 시흥아트센터에서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 수상자 기존 3명서 20명으로 대폭 확대
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지역사회 발전과 봉사에 앞장서 온 '2026년 시흥시 시민대상' 수상자 20인을 최종 선정하고 내달 23일 시흥아트센터에서 시상식을 연다고 26일 밝혔다.
시에 따르면 시민대상은 시가 수여하는 최고 권위의 상으로 다양한 분야에서 이웃과 공동체 회복을 위해 묵묵히 헌신해 온 시민을 발굴해 시상하는 제도다.
시는 지난 8월 13일부터 31일까지 후보자 추천을 받아 총 33명의 후보를 접수했으며 각계 전문 인사들로 구성된 공적심사위원회의 심사를 거쳐 최종 20인을 선정했다.
특히 올해는 수상자 규모를 기존 3명에서 20명으로 크게 확대했다. 지역 곳곳의 숨은 공로자들을 재조명하고 시민들의 자율적인 참여를 유도해 공동체를 활성화하자는 취지다. 동장이나 기관장의 공식 추천 위주였던 예년과 달리 시민들이 직접 서명해 후보를 추천하는 사례가 늘어난 점도 눈길을 끌었다.
김재성 시흥시 행정국장은 "올해 수상 인원을 확대해 지역의 숨은 영웅들을 적극적으로 발굴하고 시민들의 공감과 참여를 넓혔다는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 선한 영향력을 전하는 인물들을 모범으로 삼아 지역사회의 귀감이 되도록 지원하겠다"고 전했다.
올해 시흥시민대상 수상자는 ▲김상봉(오이도문화복지센터 운영위원회 공동위원장) ▲김현태(대야동 통장협의회장) ▲류호경(배곧1동 주민자치회장) ▲박경아(시흥시 주민자치협의회장) ▲박순애(연성동 지역사회보장협의체 위원장) ▲변태현(은행동 노인회장) ▲서순진(매화동 지역사회보장협의체 위원장) ▲성범석(능곡동 주민자치회 고문) ▲신원철(시흥시 동 지역사회보장협의체 위원장 협의회 회장) ▲원희정(거북섬동 주민자치회장) ▲유환기(장곡동 청소년지도협의회장) ▲유희옥(군자동 통장협의회 통장) ▲윤옥희(신현동 바르게살기위원회 위원장) ▲이광동(농업인) ▲이미자(정왕2동 통장협의회 통장) ▲이순남(시흥시니어클럽 관장) ▲이은주(신천동 주민자치회장) ▲조수희(시흥시새마을부녀회장) ▲주순종(에버그린사회적협동조합 이사장) ▲최형묵(목감동 새마을지도자협의회 부회장) 등 총 20명(가나다순)이다.
1141world@newspim.com