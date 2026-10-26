안산시 가을 통합축제 '안산페스타 2026' 성황리 종료

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김홍도축제·평생학습한마당·음식문화제 등 7개 대표 축제·행사 하나로 연계

시 승격 40주년 기념 '가래떡 뽑기'·조선시대 풍속 체험 및 초대가수 공연 '풍성'

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 23일부터 25일까지 화랑유원지와 안산문화예술의전당 일원에서 열린 가을 통합축제 '안산페스타 2026'이 성황리에 막을 내렸다고 26일 밝혔다. 시민들은 눈과 귀와 손이 즐거운 사흘간의 풍성한 축제를 함께 했다.

이민근 안산시장이 25일 화랑유원지 일원에서 진행한 '안산페스타 2026' 폐막식 무대에 올라 폐막선언을 하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 올해로 3회째를 맞이한 안산페스타는 그동안 개별적으로 추진되던 관내 다양한 문화·예술·체육·복지 행사를 하나의 대표 브랜드로 결합해 도민과 방문객에게 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 제공하는 축제다.

올해 행사에는 ▲제7회 김홍도축제 ▲평생학습한마당 ▲안산음식문화제 ▲안산시장배 단원김홍도 씨름대회 ▲장애인복지박람회 ▲도시농업어울림한마당 ▲주민자치 위드(with) 마을공동체 박람회 등 7개 단위 행사가 통합 개최됐다.

축제의 메인 행사인 김홍도축제에서는 마당극, 김홍도풍속촌, 조선주막을 비롯해 승마·다도·한복·과거시험 체험 등 조선 시대 생활문화를 다각도로 체험하는 프로그램이 열렸다. 단원 김홍도 사생대회와 미디어아트로 재해석한 작품 영상 전시도 함께 진행됐다.

특히 시 승격 40주년을 기념해 시민 참여형 이벤트인 '홍도야! 가래떡 뽑자!' 행사를 마련해 시 승격의 역사적 의미를 공유했다.

다채로운 무대 공연도 관람객의 눈과 귀를 사로잡았다. 24일 개막식에서는 안산시립국악단, 밴드 리트모라틴, 안산 출신 가수 오혜빈이 무대에 올랐으며 25일 폐막식에서는 생동감크루의 LED 퍼포먼스, 가수 곽영광과 이찬원의 축하공연 및 대형 불꽃놀이가 이어져 축제의 피날레를 장식했다.

시민들이 25일 화랑유원지 일원에서 진행한 '안산페스타 2026' 폐막 불꽃놀이 공연을 관람하고 있다. [사진=안산시]

시는 친환경 축제를 위해 다회용기를 전면 도입하는 한편 인파 밀집에 대비해 '사전 분산-현장 관리-퇴장 분산'으로 이어지는 단계별 인파 관리 체계를 가동했다. 경찰·소방 등 유관기관과의 긴밀한 공조를 통해 안전사고 제로(0)를 달성했다.

이민근 안산시장은 "시민들의 높은 성원과 성숙한 질서 의식 덕분에 사흘간의 통합축제를 안전하게 마칠 수 있었다"며 "앞으로도 안산시만의 차별화된 문화적 자산을 바탕으로 시민이 주인공이 되는 안심 축제를 만들어가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com