군포시, 조직개편 전면 단행...'6국 1본부 4실' 체제 출범

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원도심 재개발·1기 신도시 대응 '도시정비국' 신설

부시장 직속 '청년주권실' 설치로 맞춤형 일원화 지원

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민 행정 서비스 편의를 높이고 민선 9기 주요 사업의 신속한 추진을 위해 조직을 전면 재편하고 본격적인 업무에 돌입했다고 26일 밝혔다. 주택, 청년, 복지·환경이 주 포인트다.

시는 관련 조례 개정 절차를 마치고 기존 '5국 3실 1사업소 1대동' 체제를 '6국 1본부 4실' 체제로 대폭 개편해 이날부터 공식 출범시켰다. 이번 개편으로 군포시 행정기구는 기존 50개 부서 189개 팀에서 52개 부서 192개 팀 규모로 확대됐다.

군포시청 전경. [사진=군포시]

이번 조직개편의 가장 큰 변화는 원도심 재개발과 1기 신도시 노후화 문제에 효율적으로 대응하기 위한 '도시정비국'의 신설이다. 도시정비국 산하에는 재개발전략과, 도시계획과, 도시정비과, 주택과, 건축과가 배치된다.

특히 기존 주택정책과와 건축과로 분산돼 있던 일반 주택 업무는 신설 '주택과'로 통합되며 기존 주택정책과는 '재개발전략과'로 명칭을 변경해 정비사업 전담 지원 기능을 강화한다.

청년 정책 창구도 하나로 묶인다. 부시장 직속으로 '청년주권실'을 신설해 기존 각 부서에 흩어져 있던 청년 주거·창업·참여 업무를 통합하고 원스톱 지원 체계를 구축한다.

시민 일상과 밀접한 복지·환경 분야 부서도 세분화 및 효율화된다. 기존 복지정책과는 '복지돌봄과'와 '생활보장과'로 분리되고 지역경제과의 일자리센터팀은 전문성 강화를 위해 '기업일자리과'로 이관된다.

수도사업소는 기후환경과, 공원녹지과, 수도과, 하수과, 자원순환과를 관할하는 '환경수도관리본부'로 재편된다. 이 과정에서 기존 위생자원과는 '자원순환과'와 보건소 소속 '식품안전과'로 분리됐으며, 에너지 관련 업무는 '기후환경과'로 CCTV 등 영상정보팀 업무는 'AI스마트정보과'로 각각 이관됐다.

한편 지난 2015년부터 시범 운영돼 온 군포1동의 '대동제'는 전면 폐지됐다. 이에 따라 군포1동이 맡았던 주요 복지·도시환경 업무는 본청 부서로 흡수되며 텃밭 분양 등 도시농업 관련 민원은 시청 별관의 '민생경제과'에서 전담 처리하게 된다.

한대희 군포시장은 "이번 조직개편의 핵심은 행정의 기준을 철저히 시민 편의에 맞춘 것"이라며 "신설된 도시정비국과 청년주권실을 필두로 도시 재개발과 청년 지원 등 미래 핵심 과제들을 속도감 있게 추진하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com