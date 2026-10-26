한국관광공사 등 6개 공공기관, 해외조직망 윤리경영 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 23일 5개 공공기관과 청렴윤리경영 협약을 체결했다
- 6개 기관은 해외조직망의 이해충돌과 인권침해에 공동 대응하기로 했다
- 기관별 우수사례를 공유하고 공동선언문과 실천체계를 마련하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)은 지난 23일 해외조직망을 운영하는 5개 공공기관과 함께 '해외조직망 운영 공공기관 청렴윤리경영 협약'을 체결하고 공사 서울센터에서 첫 실무협의회를 개최했다.
이번 협약은 공공기관 해외조직망에서 발생할 수 있는 이해충돌·인권침해 등 윤리위험에 함께 대응하기 위해 마련됐다. 참여기관은 한국관광공사(KTO)를 포함한 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국국제협력단(KOICA), 한국농수산식품유통공사(aT), 한국무역보험공사(K-sure), 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)으로 총 6개 공공기관이다.
해외조직망은 본사와 지리적으로 떨어져 있어 현지 업무를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 윤리 위험을 세심하게 관리할 필요가 있다. 이에 6개 공공기관은 각 기관이 축적해 온 전문성과 경험을 공유하고, 해외조직망의 윤리 위험에 공동 대응하기로 뜻을 보았다.
이날 실무협의회에서는 기관별 해외조직망 윤리경영 활동 현황을 공유하고, 우수사례와 제도를 벤처마킹하는 방안을 논의했다. 아울러 해외조직망 윤리경영 공동선언문, 실천 체크리스트를 공동으로 마련해 현장에서 활용할 수 있는 실천 기반을 구축하기로 했다. 향후에는 지역별 여건을 고려해 해외조직망 이해충돌방지 캠페인을 공동 추진하는 방안도 검토할 계획이다.
박성혁 사장은 "한국관광공사 해외지사는 세계인이 한국 여행을 꿈꾸며 가장 먼저 만나는 '대한민국의 얼굴'"이라며 "이번 협약을 처음 제안한 기관으로서 6개 기관의 경험과 노하우를 모아 세계인이 믿고 찾는 대한민국을 만드는 데 앞장설 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com