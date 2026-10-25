"가족나들이객 1만 명 몰려"...'제2회 놀탄페스타' 2년 연속 흥행 대박

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"놀탄페스타는 놀기만 하는 축제가 아니라 놀면서 지구 사랑을 배우는 축제"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 시민행동 놀탄은 지난 24일 경기 광명시 하안동 소재 광명시민운동장에서 개최한 패밀리 환경축제 '제2회 놀탄페스타'에 가족 단위 나들이객 1만여 명이 몰리며 성황리에 마무리됐다고 25일 밝혔다. 지난해 8000명에 이어 올해 방문객이 25% 늘어나는 등 2년 연속 흥행을 이어갔다.

시민행동 놀탄은 지난 24일 경기 광명시 하안동 소재 광명시민운동장에서 개최한 패밀리 환경축제 '제2회 놀탄페스타'에 가족 단위 나들이객 1만여 명이 몰리며 성황리에 마무리됐다. [사진=시민행동 놀탄]

'놀탄페스타'는 시민행동 놀탄이 추진하는 '놀탄벨트 프로젝트 : 지구를 지키는 더 큰 연대'의 주요 프로그램 중 하나로 경기환경에너지진흥원의 지원을 받아 매년 열리는 환경축제다. 특히 올해는 광명시 기후주간과 연계해 행사 규모와 프로그램이 더욱 풍성해졌다.

오전 11시부터 오후 4시까지 진행된 이날 축제는 개장 전부터 어린 자녀의 손을 잡고 나온 가족들의 발길이 이어지며 광명시민운동장을 가득 메웠다. 도시락을 챙겨온 방문객들은 잔디밭 곳곳에 자리를 잡고 가을 소풍을 즐겼다.

이번 축제는 체험존, 전시존, 포토존, 공연존, 푸드존, 플리마켓 등 6개 테마로 꾸며졌다. 주최 측은 탄소중립이라는 다소 무거운 주제를 쉽고 즐겁게 풀어낸 점을 흥행 성공 비결로 꼽았다.

축제의 백미로 꼽힌 39개 체험 프로그램에서는 아이들이 놀이를 통해 환경의 중요성을 배우고 부모들이 일상 속 탄소중립 실천을 다짐했다. 이어 진행된 어린이들의 '지구사랑 약속 퍼포먼스'는 미래세대가 만들어갈 희망을 보여주며 축제의 의미를 더했다.

가족참여형 미션 이벤트도 큰 인기를 끌었다. '놀탄특공대, 탄소괴물을 물리쳐라', '인생네컷-유기동물의 이웃이 되어주세요' 등 5개 포토존 중 3개 이상에서 미션을 수행하면 기념품을 증정하는 프로그램으로 주최 측이 준비한 미션카드 1000장은 오전 중 빠르게 매진됐다.

시민행동 놀탄은 지난 24일 경기 광명시 하안동 소재 광명시민운동장에서 개최한 패밀리 환경축제 '제2회 놀탄페스타'에 가족 단위 나들이객 1만여 명이 몰리며 성황리에 마무리됐다. [사진=시민행동 놀탄]

전시존에서는 '놀탄 어린이 환경포스터 및 사진 공모전' 현장투표가 열려 어린이 출품작 2000여 점을 감상하고 투표하려는 시민들의 발길이 이어졌다.

공연존에서는 예빛어린이집 학부모·어린이 댄스, 시립 클래스티지어린이집의 '놀탄송', 소프라노 송숙영·테너 정규영의 무대로 개막을 알렸다. 광명문화재단이 마련한 '놀탄그린콘서트'에서는 환경연극 '오즈의 마법사', 솜사탕 퍼포먼스, 생활악기오케스트라 등 8개 공연이 펼쳐졌다.

개막식에는 이형덕 광명시의회 의장, 임오경 국회의원, 심상록·최민·유종상·김용성 경기도의원, 박미정·김정미·최미정·설진서·김도연·이승희·박태영·최아름·최미영 광명시의원, 양기대·양이원영 전 국회의원, 김기남 국민의힘 광명갑 당협위원장, 안성환 전 광명시의회 의장, 맹소영 경기환경에너지진흥원 본부장, 김영일 광명시민에너지협동조합 이사장 등이 참석했다.

홍석우 시민행동 놀탄 상임대표는 "놀탄페스타는 놀기만 하는 축제가 아니라 놀면서 지구 사랑을 배우는 축제"라며 "축제의 장이 마련되도록 힘써 준 유종상·김용성 경기도의원에게 감사드린다"고 전했다.

시민행동 놀탄은 이날 공모전에 참여한 어린이들에게 전달할 800만 원 상당의 씨앗연필 4000자루를 한국어린이집총연합회 광명시지회에 기증했다.

시민행동 놀탄은 지난 24일 경기 광명시 하안동 소재 광명시민운동장에서 개최한 패밀리 환경축제 '제2회 놀탄페스타'에 가족 단위 나들이객 1만여 명이 몰리며 성황리에 마무리됐다. [사진=시민행동 놀탄]

올해 놀탄페스타는 시민행동 놀탄과 광명시가 공동 주최하고 한국어린이집총연합회 광명시지회, 광명문화재단, 놀탄학교가 주관했으며 경기도와 경기광명교육지원청이 후원했다. 환경교육과 문화예술, 시민참여를 결합한 새로운 축제 모델로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.

1141world@newspim.com