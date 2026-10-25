시흥시, 공직자 대상 고충민원·공공갈등 대응 역량 강화 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 22일부터 23일까지 공직자 100여명을 교육했다
- 교육은 고충민원과 공공갈등 대응 실무 중심으로 진행됐다
- 시는 소통과 조정 역량 강화로 갈등 예방·관리를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 22일부터 23일까지 이틀간 시청 공직자 100여명을 대상으로 '실무중심 고충민원·공공갈등 대응 직원역량 강화 교육'을 실시했다고 25일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 최근 사회구조 변화와 시민 참여 확대로 행정 현장의 갈등이 복잡·다양해짐에 따라 공직자들의 실질적인 갈등 해결 및 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.
교육 과정은 행정 현장에서 빈번히 발생하는 주요 갈등 사례 분석을 비롯해 대화, 경청, 설득 등 실용적인 의사소통 기법 위주로 진행됐다.
특히 시민과의 의견 차이나 이해관계 충돌 상황에서 상대방의 입장을 이해하고 대화와 협의를 통해 합리적인 대안을 도출하는 데 초점을 맞췄다.
시흥시는 이번 교육을 계기로 공직자들이 갈등 발생 초기 단계부터 주요 쟁점을 정확히 파악하고 이해관계자 간 적극적인 소통과 조정을 통해 고충민원과 공공갈등을 미연에 방지·관리하는 실무 역량이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
김형호 시흥시 시민고충담당관은 "이번 교육이 현장에서 곧바로 활용할 수 있는 실질적인 갈등 대응 역량을 키우는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 시민의 목소리를 행정에 충실히 반영할 수 있도록 소통과 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com