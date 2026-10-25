시흥시, 공직자 대상 고충민원·공공갈등 대응 역량 강화 교육 실시

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공직자들의 실질적인 갈등 해결 및 대응 능력을 높이기 위해 마련

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 22일부터 23일까지 이틀간 시청 공직자 100여명을 대상으로 '실무중심 고충민원·공공갈등 대응 직원역량 강화 교육'을 실시했다고 25일 밝혔다.

22일부터 23일까지 공직자를 대상으로 고충민원·공공갈등 대응 역량 강화 교육을 추진하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 교육은 최근 사회구조 변화와 시민 참여 확대로 행정 현장의 갈등이 복잡·다양해짐에 따라 공직자들의 실질적인 갈등 해결 및 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.

교육 과정은 행정 현장에서 빈번히 발생하는 주요 갈등 사례 분석을 비롯해 대화, 경청, 설득 등 실용적인 의사소통 기법 위주로 진행됐다.

특히 시민과의 의견 차이나 이해관계 충돌 상황에서 상대방의 입장을 이해하고 대화와 협의를 통해 합리적인 대안을 도출하는 데 초점을 맞췄다.

시흥시는 이번 교육을 계기로 공직자들이 갈등 발생 초기 단계부터 주요 쟁점을 정확히 파악하고 이해관계자 간 적극적인 소통과 조정을 통해 고충민원과 공공갈등을 미연에 방지·관리하는 실무 역량이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

김형호 시흥시 시민고충담당관은 "이번 교육이 현장에서 곧바로 활용할 수 있는 실질적인 갈등 대응 역량을 키우는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 시민의 목소리를 행정에 충실히 반영할 수 있도록 소통과 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com