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[2026 국감] KLPGA 임원 17명 중 16명 자회사 겸직…'이해충돌' 우려 제기

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AI 핵심 요약

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  • 임오경 의원은 24일 KLPGA 임원 겸직 실태를 공개했다
  • KLPGA 임원 17명 중 16명이 자회사 KLPGT를 겸직했다
  • 임 의원은 이해충돌과 경영 감시 부실 우려를 제기했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국여자프로골프협회(KLPGA) 임원 17명 가운데 16명이 자회사인 한국여자프로골프투어(KLPGT) 임원직을 겸직하고 있는 것으로 나타났다. 모회사와 자회사 간 경영 감시 기능이 제대로 작동하기 어렵다는 지적이 국정감사에서 제기됐다.

24일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 임오경 의원이 공개한 국정감사 자료에 따르면 KLPGA 임원 17명 중 16명(94%)이 KLPGT 임원을 겸직하고 있다.

임오경 더불어민주당 의원이 22일 오후 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 국립중앙박물관 등에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

KLPGA는 비영리 사단법인으로 여자 프로골프 대회 운영 및 선수 관리 관련 업무를 담당한다. 자회사인 KLPGT는 중계권 판매와 스폰서 유치 등 수익 사업을 운영하는 영리 주식회사다.

임 의원은 두 단체의 임원진이 대부분 겹치는 구조가 경영의 독립성과 공정성을 저해할 수 있다고 지적했다. 모회사는 자회사의 경영을 견제하고 감독해야 하지만, 동일 인물이 양쪽 임원직을 맡으면 실질적인 감시와 통제가 어려워질 수 있다는 것이다.

특히 양측 임원이 의사결정과 예산·계약 권한을 동시에 행사하면서 중계권 사업자 선정이나 마케팅 대행사 수의계약 과정에서 이해충돌이 발생할 가능성이 있다고 주장했다.

[서울=뉴스핌] KLPGA 로고. [사진=KLPGA] 2026.10.24 football1229@newspim.com

임 의원은 이러한 구조가 특정 업체에 대한 특혜나 배임·배임수재 등으로 이어질 위험도 있다며 개선 필요성을 제기했다.

이에 대해 문화체육관광부는 국정감사 답변 자료를 통해 "양 단체 이사회 중복 구성에 따른 문제점을 살펴본 후 필요할 경우 KLPGA와 협의하여 개선을 검토하겠다"고 밝혔다.

football1229@newspim.com

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한화, 김광삼 투수코치·진종길 코치 영입 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 한화 이글스가 김광삼 전 LG 트윈스 투수코치와 진종길 전 NC 다이노스 코치를 영입하며 류지현 신임 감독 체제의 코칭스태프 개편에 나섰다. 한화는 23일 김광삼 코치와 진종길 코치를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 두 코치는 오는 30일부터 일본 미야자키에서 진행되는 마무리 훈련에 합류해 선수들을 지도할 예정이다. [서울=뉴스핌] LG 시절의 김광삼 투수코치. [사진=LG 트윈스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 김 코치는 류 감독과 LG에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 지도자다. 신일고를 졸업한 뒤 1999년 LG에 입단해 2016년까지 선수 생활을 이어갔다. 은퇴 후인 2017년부터 LG에서 지도자 생활을 시작했다. 육성군 재활·투수코치와 2군 투수코치, 1군 불펜코치 등을 거쳐 2024년부터 올해까지 1군 메인 투수코치를 맡았다. 특히 류 감독과는 LG뿐 아니라 야구 국가대표팀에서도 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄다. 김 코치는 이번 한화 합류로 선수와 지도자 생활을 통틀어 처음으로 LG가 아닌 구단에서 활동하게 됐다. 진 코치는 한화에서 선수 생활을 마친 인연이 있다. 부산고와 동의대를 졸업한 뒤 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화에서 현역 생활을 마무리했다. [서울=뉴스핌] NC 시절의 진종길 코치. [사진=NC 다이노스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작한 진 코치는 2013년부터 올해까지 NC에서 작전·수비·주루 코치 등을 역임했다. 한화는 앞서 류 감독을 새 사령탑으로 선임한 데 이어 두 코치를 영입하며 2027시즌을 위한 지도 체계 정비에 속도를 내고 있다. football1229@newspim.com 2026-10-23 17:07
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[날씨] 태풍 영향 제주·남부 중심 비 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 24일은 태풍 '참피' 북상 영향으로 제주도와 남부지방 중심으로 비가 내릴 전망이다.  23일 기상청에 따르면 오는 24일 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 오는 25일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 부산·울산·경남 20~60mm, 제주도 50~100mm(많은 곳 산지·중산간 150mm 이상)다. 아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 26도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다. 바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. gdy10@newspim.com 2026-10-23 17:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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