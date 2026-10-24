[EPL] 아스널 사카, 허벅지 부상으로 최소 6주 결장 전망

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 디펜딩 챔피언 아스널이 핵심 공격수 부카요 사카(25)의 부상으로 전력 공백을 피하기 어렵게 됐다. 사카는 허벅지 부상으로 최소 6주간 이탈할 전망이다.

영국 BBC는 24일(한국시간) 사카가 대퇴사두근 부상으로 최소 6주 동안 경기에 나서지 못할 것으로 보인다고 보도했다.

[뮌헨 로이터=뉴스핌] 아스널 부카요 사카(가운데)가 지난 22일(한국시간) 독일 뮌헨에서 열린 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기에서 전반 10분 만에 허벅지 통증을 호소한 후 교체되고 있다. 2026.10.24 football1229@newspim.com

사카는 지난 22일 독일 뮌헨에서 열린 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기에서 전반 10분 만에 허벅지 통증을 호소하며 쓰러졌다. 결국 경기를 이어가지 못하고 교체됐으며, 아스널은 뮌헨과 2-2로 비겼다.

아스널 의료진은 초기 검사 결과를 바탕으로 사카의 결장 기간을 최소 6주로 예상하고 있다. 다만 자기공명영상(MRI) 검사에서 부상 부위 주변에 체액이 고여 정확한 상태를 확인하기 어려웠던 것으로 알려졌다. 구단은 추가 MRI 검사를 진행할 예정이다.

아스널 아르테타 감독은 "검사와 전문의 소견이 더 필요하다"며 "선수가 통증 없이 걷기 힘들어하고 움직임에 제약이 있다면 좋은 신호는 아니다"라고 말했다.

사카의 이탈은 선두 경쟁을 벌이는 아스널에 적지 않은 부담이다. 현재 아스널은 승점 18(6승 1패)로 리그 2위에 올라 있으며, 선두 맨체스터 시티(승점 21·7승 무패)와의 격차는 승점 3이다.

사카는 우선 24일 열리는 에버턴과의 홈경기에 결장한다. 회복까지 6주 이상 소요된다면 잉글랜드 대표팀의 UEFA 네이션스리그 크로아티아전과 스페인전에도 출전하기 어렵다.

[뮌헨 로이터=뉴스핌] 아스널 부카요 사카(가운데)가 지난 22일(한국시간) 독일 뮌헨에서 열린 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기에서 전반 10분 만에 허벅지 통증을 호소한 후 교체되고 있다. 2026.10.24 football1229@newspim.com

최근 반복된 부상 이력도 우려를 키운다. 사카는 2024년 12월 햄스트링 부상으로 수술을 받아 2024-2025시즌 도중 101일간 전력에서 이탈했다. 지난 시즌에도 3월 아킬레스건 부상으로 7경기에 결장하는 등 여러 차례 부상에 시달렸다.

그럼에도 지난 시즌 공식전 49경기에 출전하며 아스널의 22년 만의 EPL 우승에 기여했다. 올 시즌에도 11경기에서 4골을 기록하며 공격의 핵심 역할을 맡았다.

아르테타 감독 역시 최근 사카의 몸 상태와 출전 가능 여부가 지난 1년여 사이 달라졌다는 점도 인정했다.

아스널은 사카의 정확한 부상 정도와 복귀 시점이 확정되지 않은 가운데 당분간 핵심 공격수 없이 리그 선두 경쟁과 UCL 일정을 소화해야 할 전망이다.

football1229@newspim.com