경기 버스노조 파업 찬성률 97.7%…30일 첫차부터 운행 중단 예고

AI 핵심 요약beta
- 경기 버스노조가 23일 파업 찬반투표에서 97.7% 찬성으로 가결했다
- 29일 최종 조정 결렬 시 30일 첫차부터 854개 노선이 멈춘다
- 임금 인상과 노동시간 단축을 두고 노사가 대립하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노조 "서울 수준 임금 보장·노동시간 단축"…사측과 입장차
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 경기도 버스노조가 쟁의행위 찬반투표에서 압도적인 찬성률로 파업을 가결했다. 오는 29일 노사 간 최종 조정에서도 합의에 이르지 못하면 30일 첫차부터 운행을 중단할 방침이다.
한국노총 전국자동차노동조합연맹 경기지역자동차노동조합은 23일 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 투표 참여 조합원의 97.7%가 파업에 찬성했다고 밝혔다.
이날 투표는 오전 9시부터 오후 3시까지 노조 소속 버스업체별로 진행됐다. 경기도 내 29개 업체 재적 조합원 9420명 가운데 9001명이 참여해 95.6%의 투표율을 기록했다. 찬성은 8792표, 반대는 209표로 집계됐다.
파업이 현실화하면 수원과 용인·고양·성남 등 경기도 주요 지역의 버스 운행에 차질이 발생할 것으로 예상된다.
파업 대상은 도내 29개 버스업체가 운영하는 854개 노선의 버스 4130대다. 이 가운데 서울과 경기도를 오가는 광역버스도 63개 노선, 942대가 포함돼 있어 수도권 출퇴근길에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있다.
실제 파업 여부는 경기지방노동위원회(지노위)의 노동쟁의 조정 결과에 따라 결정될 전망이다.
노조는 앞서 지난 14일 사측과 진행한 제5차 중앙단체교섭에서 협상 결렬을 선언하고 같은 날 지노위에 노동쟁의 조정을 신청했다. 조정 기간은 신청일로부터 15일로 오는 29일 종료된다.
1차 조정 회의는 이날 오후 3시께 열렸으며 최종 조정 회의는 오는 29일 오후 3시로 예정돼 있다. 노조는 마지막 조정에서도 합의점을 찾지 못하면 다음 날인 30일 첫차부터 전면 파업에 돌입한다는 방침이다.
노사 간 핵심 쟁점은 임금 인상과 노동시간 단축이다.
노조는 과거 노사정이 합의한 '2026년 1월 1일까지 서울지역 버스와 동일한 임금 수준에 도달한다'는 약속을 이행해야 한다고 주장하고 있다.
특히 최근 서울지역 버스 통상임금 관련 대법원 판결로 확대된 임금 격차 등을 반영해 준공영제 노선은 21.56%, 민영제 노선은 30%의 임금 인상을 요구하고 있다.
장시간 노동 개선도 주요 요구사항이다. 노조는 경기지역 버스 노동자들의 연간 노동시간이 약 2400시간으로 전국 평균의 1.4배에 달한다고 지적하고 있다.
이를 개선하기 위해 준공영제 노선에는 주 4.5일제를 도입하고 민영제 노선은 월 소정근로일수를 하루 줄여야 한다는 입장이다. 이 밖에 무사고 운전자 유급포상제 신설과 전체 조합원 대상 독감 예방접종 지원 등도 요구하고 있다.
반면 사측은 경기도의 재정 여건 악화 등을 이유로 임금 인상에 난색을 보이고 있다. 민영제 노선에 대해서는 임금 동결을 주장하고 있으며 준공영제 노선의 구체적인 인상안도 제시하지 않은 상태다.
양측이 임금과 근로조건을 둘러싼 입장차를 좁히지 못하면서 오는 29일 최종 조정 결과가 경기도 버스 운행 중단 여부를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.
jane94@newspim.com