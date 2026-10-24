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구리농수산물공사, 권봉수 신임 사장 취임

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  • 권봉수 사장이 23일 구리농수산물공사 제13대 사장에 취임했다
  • 권 사장은 현장 목소리를 반영한 상생·소통 경영을 펼치겠다고 밝혔다
  • 산지 출하처 확대와 시장 환경 개선으로 도매시장 활성화를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 권봉수 구리농수산물공사 제13대 사장이 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다.

구리농수산물공사는 23일 오전 공사 대회의실에서 권봉수 사장 취임식을 개최했다고 밝혔다.

구리농수산물공사 제13대 사장 취임식에서 권봉수 신임 사장이 발언하고 있다. [사진=구리시]

이날 취임식에는 신동화 구리시장과 양경애 구리시의회 의장, 구리시의회 의원, 박석윤·윤호중 국회의원 보좌관, 공사 임직원, 유통인 및 임차인 대표 등이 참석했다.

권 사장은 취임사에서 경기 침체와 급변하는 유통환경으로 어려움을 겪는 도매시장 현장의 목소리를 경영에 적극 반영하겠다고 밝혔다.

그는 "공사는 규제하고 단속하는 곳이 아니라 상인들이 마음 놓고 장사할 수 있도록 돕는 든든한 버팀목이어야 한다"며 "숫자와 통제가 아닌 현장의 목소리를 듣는 상생경영을 펼치겠다"고 말했다.

이어 "낮에는 공사 사장, 밤에는 도매시장 사장이 되겠다"며 경매와 거래가 이뤄지는 현장을 직접 찾아 유통인들과 소통하는 현장 중심 경영을 강조했다.

구리농수산물공사 제13대 사장 취임식에서 권봉수 신임 사장이 발언하고 있다. [사진=구리시]

권 사장은 우수 산지 출하처를 적극 발굴하고 시장 환경을 개선하는 한편 도매시장 활성화를 통해 시민들이 다시 찾는 활기찬 시장을 조성하는 데 역량을 집중할 예정이다.

공사 임직원들에게는 불필요한 관행을 줄이고 투명하고 효율적인 업무체계를 구축할 것을 주문했다. 또 합리적인 인사와 성과 중심의 지원체계를 마련하고 인공지능(AI)과 디지털 기술을 업무에 적극 활용해 행정 효율성을 높이겠다고 밝혔다.

노사 간 신뢰와 소통을 바탕으로 건강한 조직문화를 조성하겠다는 구상도 내놨다. 사장이 먼저 소통의 문을 열고 직원들의 의견을 경청하는 열린 조직을 만들겠다고 밝혔다.

권 사장은 "도매시장의 기본은 좋은 농수산물이 시장으로 끊임없이 들어오고 그 물건들이 제값을 받으며 활발히 거래되는 것"이라며 "시장 구성원 모두가 상생의 손을 맞잡는다면 현재의 어려움을 새로운 기회로 바꿀 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "시민이 믿고 다시 찾아오는 시장, 제값으로 팔고 사는 장사하기 좋은 시장, 공사가 정말 일 잘하는 수도권 1등 도매시장이라는 평가를 받을 수 있도록 가장 먼저 발로 뛰겠다"고 말했다.

권봉수 구리농수산물공사 제13대 사장 취임식 기념사진. [사진=구리시]

신동화 구리시장은 축사를 통해 "권봉수 신임 사장을 중심으로 공사와 유통인들이 한마음으로 협력해 구리농수산물도매시장이 수도권 동북부의 중심 도매시장으로 도약하기를 기대한다"고 말했다.

이어 "산지 출하처 확대와 거래물량 증대 등 도매시장 활성화를 위해 구리시에서도 적극 협력하고 지원하겠다"고 덧붙였다.

권 사장은 1963년 전북 정읍 출생으로 경복고등학교와 건국대학교 경제학과를 졸업하고 건국대학교 대학원에서 경제학 석사학위를 취득했다. 1995년 구리시에 정착한 뒤 구리YMCA 이사, 느티나무포럼 대표 등을 지냈으며 제4·5·9대 구리시의회 의원과 제9대 구리시의회 전반기 의장을 역임했다. 지난 19일 구리시의회 인사청문회를 거쳐 제13대 사장으로 임명됐다.

권 사장의 임기는 2029년 10월 20일까지 3년이다.

asj7376@newspim.com

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