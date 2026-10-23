李대통령 "정부가 경북 혁신 뒷받침…신산업 생태 키우고 성장 활로 열어"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 23일 경북에 첨단 신산업 생태계를 키우겠다고 밝혔다.
- 정부는 경북의 이차전지·바이오·반도체 산업을 적극 뒷받침하겠다고 했다.
- 이 대통령은 경북 도민의 화합과 지역 발전, 건강과 행복을 기원했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 23일 경상북도에 첨단 신산업 생태계를 키워 미래 경쟁력을 이끌겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 황명석 경북부지사가 대독한 '2026 경상북도민의 날' 서면 축사에서 이같이 강조했다.
이 대통령은 "정부는 경상북도의 담대한 도전과 혁신을 든든하게 뒷받침하겠다"며 "경북이 지방시대의 주역으로, 미래 첨단산업의 거점으로 우뚝 서서, 그 성과가 도민의 더 나은 삶으로 이어지도록 언제나 함께 하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 "경북은 화랑의 기개와 선비의 지조로 나라를 지키고 새마을운동의 정신으로 대한민국의 눈부신 성장을 이끈 자랑스러운 고장"이라고 했다.
이 대통령은 "이제 경북은 지역이 가진 잠재력을 미래 경쟁력으로 바꾸어 내며 새로운 도약을 준비하고 있다"며 "이차전지와 바이오, 반도체 등 첨단 신산업의 생태계를 키우고 철도와 도로, 항만과 공항을 두루 갖춘 지역의 강점을 살려 성장의 활로를 열어가고 있다"고 강조했다.
이 대통령은 "이번 경북 도민의 날이 22개 시군과 모든 도민의 화합을 다지는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"며 "2026 경북 도민의 날을 축하드리며 경북의 발전과 도민의 건강과 행복을 기원한다"고 했다.
pcjay@newspim.com