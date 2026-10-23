신한투자증권, 네이버페이 주식 거래 이벤트…신규 고객 최대 80만원

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 23일 Npay 간편주문 고객 대상 이벤트를 시작했다
- 국내주식 거래 실적에 따라 포인트와 모바일 상품권을 지급한다
- 기존 고객은 50만원, 신규 고객은 최대 80만원 혜택을 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 네이버페이증권 간편주문 서비스를 이용하는 고객을 대상으로 최대 80만원 상당의 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다. 국내주식 누적 거래금액과 주간 거래 실적에 따라 네이버페이 포인트와 모바일 상품권을 지급한다.
신한투자증권은 네이버페이증권(Npay 증권) 간편주문 서비스 이용 고객을 대상으로 'Npay 증권 간편주문 8weeks 챌린지'를 오는 12월 4일까지 진행한다고 23일 밝혔다.
이번 이벤트는 만 19세 이상 내국인 개인 고객 가운데 행사 기간에 참여를 신청한 고객을 대상으로 한다. 국내주식 누적 거래 이벤트와 주간 거래 이벤트로 나눠 운영한다.
먼저 이벤트 기간 Npay 증권 간편주문 서비스를 통해 신한투자증권 웹트레이딩시스템(WTS)에서 국내주식을 누적 50만원 이상 거래한 고객 중 4000명을 추첨해 Npay 포인트 5000원을 지급한다.
주간 거래 이벤트는 8주 동안 매주 국내주식 체결금액을 기준으로 경품을 제공한다. 거래금액은 ▲50만원 이상 ▲5000만원 이상 ▲5억원 이상 등 3개 구간으로 구분하며 각 구간에서 추첨을 통해 모바일 신세계상품권을 지급한다.
기존 고객은 최대 50만원 상당의 상품권을 받을 수 있다. 이벤트 기간 Npay 증권 간편주문 서비스를 통해 신한투자증권 계좌를 처음 개설한 신규 고객에게는 최대 80만원 상당의 상품권 혜택이 주어진다.
Npay 증권 간편주문 서비스는 네이버페이 앱에서 종목을 검색한 뒤 '간편주문' 버튼을 누르면 신한투자증권 모바일 WTS로 연결되는 방식이다. 인증서를 통한 본인인증을 마치면 국내주식과 해외주식을 거래할 수 있다.
이벤트 참여 방법과 경품 지급 조건 등 자세한 사항은 Npay 증권 이벤트 배너와 신한투자증권 모바일 WTS 이벤트 탭에서 확인할 수 있다.
신한투자증권 관계자는 "이번 이벤트를 통해 Npay 증권 이용 고객이 다양한 혜택과 함께 투자 서비스를 경험할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 제휴 서비스를 이용하는 고객의 편의성을 높이고 혜택을 넓혀가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com