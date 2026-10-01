KB증권, 연말 감사제…IRP·연금저축 최대 150만원 혜택

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 1일 연금 순입금 이벤트 시즌4를 시작했다.
- IRP·연금저축 고객에 최대 150만원 혜택을 준다.
- 청년·신규고객 등 대상별 추가 혜택도 마련했다.
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청년 첫 가입부터 국채 투자까지 맞춤형 혜택 마련
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연말정산 시즌을 앞두고 연금계좌를 활용한 절세에 관심이 높아지는 가운데 KB증권이 개인형퇴직연금(IRP)과 연금저축 고객을 대상으로 순입금 이벤트를 진행한다.
순입금 규모에 따라 최대 150만원 상당의 혜택을 제공하고 청년 고객과 개인투자용 국채 투자자를 위한 별도 이벤트도 마련했다.
KB증권은 오는 12월 31일까지 IRP와 연금저축 고객을 대상으로 '2026 연금 순입금(이전) 이벤트 시즌4'를 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 이벤트는 연금계좌를 신규 개설하거나 기존 계좌에 자금을 추가 납입한 고객을 대상으로 한다. IRP와 연금저축 각각의 조건에 따라 신규·휴면 고객 혜택과 순입금 혜택, 금융상품 순매수 혜택 등을 제공한다.
IRP를 처음 개설하는 1991년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 사이 출생 청년 고객에게는 1만원 상당의 혜택을 지급한다.
신규·휴면 고객은 순입금 조건을 충족하면 별도 혜택을 받을 수 있으며 기존 고객도 순입금액과 채권 또는 국내주식형 펀드 순매수 실적에 따라 혜택을 받을 수 있다.
IRP 순입금 실적은 타사 연금 이전 금액과 채권 매수 금액을 각각 2배로 인정한다. 이벤트 기간 중 배정이 완료된 개인투자용 국채 청약 금액도 채권 실적에 포함된다.
IRP 이벤트 참여 고객은 최대 3만원 상당의 혜택을 받을 수 있으며 네이버페이와 편의점, 다이소, 배달의민족, 올리브영 등 6개 브랜드 쿠폰 가운데 선택할 수 있다.
연금저축 고객에게는 순입금 규모에 따라 최대 150만원 상당의 백화점 상품권을 지급한다. 또 순입금 고객을 대상으로 TV, 스타일러, 스탠바이미, 공기청정기, 헤드폰 등을 추첨을 통해 증정한다. 타사 연금 이전 금액도 순입금 실적의 2배로 인정한다.
연금저축 신규·휴면 고객이 순입금 조건을 충족하면 3만원 상당의 연금저축 전용 ETF 매수 쿠폰을 제공한다. 기존 고객을 포함해 국내주식형 펀드를 순매수한 고객에게는 실적에 따라 최대 10만원 상당의 네이버페이 혜택을 지급한다.
올해 연금저축계좌에 600만원 이상 순입금한 고객에게는 2만원 상당의 연금저축 전용 ETF 매수 쿠폰도 추가로 제공한다.
연금저축은 연간 600만원까지, IRP를 합산하면 최대 900만원까지 세액공제 대상이다. 총급여 5500만원 이하 근로자는 최대 148만5000원의 세액공제를 받을 수 있어 연말로 갈수록 추가 납입 수요가 늘어나는 대표적인 절세 상품으로 꼽힌다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "연금은 연말에 한 번 납입으로 끝나는 것이 아니라 장기적인 관점에서 꾸준히 관리해야 하는 중요한 자산"이라며 "연령과 투자 목적 등 다양한 고객 특성을 고려해 고객이 연금자산을 편리하게 관리할 수 있도록 맞춤형 서비스와 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com