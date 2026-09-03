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신한투자증권, 국내주식 1억 거래하면 매주 추첨…총 8억 쏜다

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  • 신한투자증권이 3일 국내주식 거래축하금 이벤트를 시작했다.
  • 10월 23일까지 8주간 매주 1억원씩 총 8억원을 지급한다.
  • 만 19세 이상 고객 대상이며 최대 200만원을 준다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8주간 거래금액별 '최대 200만원' 지급
5회 이상 참여 고객엔 100만원 추첨권

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 국내주식 거래 고객을 대상으로 총 8억원 규모의 거래 축하금 이벤트를 진행한다.

신한투자증권은 오는 10월 23일까지 8주간 '국내주식 주간 거래 이벤트'를 실시한다고 3일 밝혔다.

이벤트는 신한 SOL증권 앱에서 참여할 수 있으며, 비대면으로 개설한 주식계좌를 보유한 만 19세 이상 개인 고객이 대상이다. 이벤트 기간 동안 매주 1억원씩 총 8억원 규모의 거래 축하금을 지급한다.

참여를 원하는 고객은 이벤트 페이지에서 최초 1회 신청하면 된다. 이후 회차별로 국내주식 거래금액이 1억원 이상이면 거래금액 구간에 따라 자동으로 추첨 대상에 포함된다.

신한투자증권은 오는 10월 23일까지 8주간 '국내주식 주간 거래 이벤트'를 실시한다. [이미지=신한투자증권]

회차별로 총 1350명을 추첨해 ▲100억원 이상 거래 고객 5명에게 200만원 ▲50억원 이상 15명에게 100만원 ▲30억원 이상 30명에게 50만원 ▲10억원 이상 100명에게 20만원 ▲5억원 이상 200명에게 10만원 ▲1억원 이상 1000명에게 2만원의 거래 축하금을 지급한다.

추가 혜택도 마련했다. 전체 8회 가운데 5회 이상 국내주식 거래금액 1억원 이상 조건을 충족한 고객 중 50명을 추첨해 100만원의 보너스 축하금을 지급한다.

거래금액은 코스피와 코스닥 상장 주식, 주식형 ETF, ETN 거래를 기준으로 집계한다. 채권형 ETF와 단일종목 레버리지 ETF 거래는 대상에서 제외된다. 회차별 당첨자는 종료 다음 주 목요일 이내 발표하며, 축하금은 종료 후 4주 이내 지급할 예정이다.

최근 증권업계는 국내 증시 거래 활성화와 고객 유치를 위해 현금 리워드와 거래 지원금, 수수료 우대 등을 앞세운 이벤트를 잇달아 선보이고 있다. 특히 거래 규모가 큰 고객을 대상으로 한 차등형 리워드 마케팅이 확대되는 추세다.

신한투자증권 관계자는 "국내주식 거래 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 투자 경험을 높일 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 선보이겠다"고 말했다.

plum@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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