신한투자증권, 국내주식 1억 거래하면 매주 추첨…총 8억 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 3일 국내주식 거래축하금 이벤트를 시작했다.
- 10월 23일까지 8주간 매주 1억원씩 총 8억원을 지급한다.
- 만 19세 이상 고객 대상이며 최대 200만원을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5회 이상 참여 고객엔 100만원 추첨권
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 국내주식 거래 고객을 대상으로 총 8억원 규모의 거래 축하금 이벤트를 진행한다.
신한투자증권은 오는 10월 23일까지 8주간 '국내주식 주간 거래 이벤트'를 실시한다고 3일 밝혔다.
이벤트는 신한 SOL증권 앱에서 참여할 수 있으며, 비대면으로 개설한 주식계좌를 보유한 만 19세 이상 개인 고객이 대상이다. 이벤트 기간 동안 매주 1억원씩 총 8억원 규모의 거래 축하금을 지급한다.
참여를 원하는 고객은 이벤트 페이지에서 최초 1회 신청하면 된다. 이후 회차별로 국내주식 거래금액이 1억원 이상이면 거래금액 구간에 따라 자동으로 추첨 대상에 포함된다.
회차별로 총 1350명을 추첨해 ▲100억원 이상 거래 고객 5명에게 200만원 ▲50억원 이상 15명에게 100만원 ▲30억원 이상 30명에게 50만원 ▲10억원 이상 100명에게 20만원 ▲5억원 이상 200명에게 10만원 ▲1억원 이상 1000명에게 2만원의 거래 축하금을 지급한다.
추가 혜택도 마련했다. 전체 8회 가운데 5회 이상 국내주식 거래금액 1억원 이상 조건을 충족한 고객 중 50명을 추첨해 100만원의 보너스 축하금을 지급한다.
거래금액은 코스피와 코스닥 상장 주식, 주식형 ETF, ETN 거래를 기준으로 집계한다. 채권형 ETF와 단일종목 레버리지 ETF 거래는 대상에서 제외된다. 회차별 당첨자는 종료 다음 주 목요일 이내 발표하며, 축하금은 종료 후 4주 이내 지급할 예정이다.
최근 증권업계는 국내 증시 거래 활성화와 고객 유치를 위해 현금 리워드와 거래 지원금, 수수료 우대 등을 앞세운 이벤트를 잇달아 선보이고 있다. 특히 거래 규모가 큰 고객을 대상으로 한 차등형 리워드 마케팅이 확대되는 추세다.
신한투자증권 관계자는 "국내주식 거래 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 투자 경험을 높일 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 선보이겠다"고 말했다.
plum@newspim.com