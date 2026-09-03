신한투자증권, 국내주식 1억 거래하면 매주 추첨…총 8억 쏜다

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8주간 거래금액별 '최대 200만원' 지급

5회 이상 참여 고객엔 100만원 추첨권

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 국내주식 거래 고객을 대상으로 총 8억원 규모의 거래 축하금 이벤트를 진행한다.

신한투자증권은 오는 10월 23일까지 8주간 '국내주식 주간 거래 이벤트'를 실시한다고 3일 밝혔다.

이벤트는 신한 SOL증권 앱에서 참여할 수 있으며, 비대면으로 개설한 주식계좌를 보유한 만 19세 이상 개인 고객이 대상이다. 이벤트 기간 동안 매주 1억원씩 총 8억원 규모의 거래 축하금을 지급한다.

참여를 원하는 고객은 이벤트 페이지에서 최초 1회 신청하면 된다. 이후 회차별로 국내주식 거래금액이 1억원 이상이면 거래금액 구간에 따라 자동으로 추첨 대상에 포함된다.

신한투자증권은 오는 10월 23일까지 8주간 '국내주식 주간 거래 이벤트'를 실시한다. [이미지=신한투자증권]

회차별로 총 1350명을 추첨해 ▲100억원 이상 거래 고객 5명에게 200만원 ▲50억원 이상 15명에게 100만원 ▲30억원 이상 30명에게 50만원 ▲10억원 이상 100명에게 20만원 ▲5억원 이상 200명에게 10만원 ▲1억원 이상 1000명에게 2만원의 거래 축하금을 지급한다.

추가 혜택도 마련했다. 전체 8회 가운데 5회 이상 국내주식 거래금액 1억원 이상 조건을 충족한 고객 중 50명을 추첨해 100만원의 보너스 축하금을 지급한다.

거래금액은 코스피와 코스닥 상장 주식, 주식형 ETF, ETN 거래를 기준으로 집계한다. 채권형 ETF와 단일종목 레버리지 ETF 거래는 대상에서 제외된다. 회차별 당첨자는 종료 다음 주 목요일 이내 발표하며, 축하금은 종료 후 4주 이내 지급할 예정이다.

최근 증권업계는 국내 증시 거래 활성화와 고객 유치를 위해 현금 리워드와 거래 지원금, 수수료 우대 등을 앞세운 이벤트를 잇달아 선보이고 있다. 특히 거래 규모가 큰 고객을 대상으로 한 차등형 리워드 마케팅이 확대되는 추세다.

신한투자증권 관계자는 "국내주식 거래 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 투자 경험을 높일 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 선보이겠다"고 말했다.

plum@newspim.com