포스코이앤씨 시공 동탄 주상복합 '아크메르 동탄' 1808세대 청약 일정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨는 23일 화성 동탄에 아크메르 동탄 견본주택을 개관했다
- 아크메르 동탄은 1808세대 규모로 지하 7층, 지상 49층으로 건립된다
- 청약은 26일 특별공급을 시작으로 27일 1순위, 28일 2순위가 진행된다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 포스코이앤씨가 시공하고 KB부동산신탁이 시행하는 경기도 화성시 동탄구 반송동 일원 주상복합 단지 '아크메르 동탄'이 견본주택을 개관하고 세부 청약 접수 일정을 확정했다.
건축 제원을 살펴보면 해당 단지는 지하 7층부터 지상 최고 49층 높이의 7개 동으로 건립된다. 전체 공급 물량은 총 1,808세대로, M1-1-2블록에 812세대, M1-2-2블록에 996세대가 각각 분할 배치된다. 주택 평형은 전용면적 84㎡부터 188㎡까지의 중대형 규격으로 구성된다.
사업지 반경 내에는 2029년 개통을 목표로 동탄인덕원선 반송역(가칭) 건설 공사가 진행 중이며, 사업 주체 측은 M1-1-2블록 건축물과 해당 역사를 연결하는 지하 통로 개설을 추진하고 있다. 해당 철도 노선 이용 시 동탄역에서 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 및 KTX로 환승이 가능하다. 인접 주요 시설로는 삼성전자 화성캠퍼스가 도보 약 10분 소요 거리에 위치해 있으며, 동탄센트럴파크(약 37만㎡)와 반석산근린공원(약 71만㎡) 등 총 108만㎡ 면적의 녹지 공간이 자리하고 있다.
실내 건축 및 마감 제원으로는 2.5m의 층고 설계와 경량충격음 1등급·중량충격음 2등급 기준을 충족하는 층간차음구조가 적용되며, 전 세대에 개별 지하창고가 배정된다. 내부 마감재는 발코니 확장 시 일괄 적용되는 방식으로, '인피니티' 세라믹 타일, '조르다노' 원목마루(전용 116㎡ 이상), '쿠치네 루베' 주방가구, '스카라베오' 세면대, '아메리칸 스탠다드' 도기가 시공된다. 거실 창호는 '론첼 W350' 시스템 창호와 KCC글라스 '더블로이' 유리를 사용한다. 그 외 싱크맘 음식물처리기와 바닥 열전도판이 기본 설비로 포함된다.
단지 내 부대시설(커뮤니티) 구역에는 피트니스센터, 실내 골프연습장, 건식 사우나, 독서실, 작은도서관, 게스트하우스가 건립된다. 주차장 설계는 세대당 1.5~1.53대 비율이 적용되며, 너비 2.6m 규격의 주차 구획 1,000면과 전기차 충전 구역 167개소가 배정됐다. 전기차 화재 확산 방지용 소방 설비 및 특화 주차장 바닥재도 별도로 구축된다.
청약 접수 일정은 10월 26일 특별공급을 시작으로 27일 일반공급 1순위, 28일 2순위 순으로 진행된다. 분양 대금 납부 조건은 전체 분양가의 10%로 책정된 계약금을 2회에 걸쳐 분납하는 방식이며, 1차 분납금은 평형에 따라 1,000만 원에서 3,000만 원 사이 구간으로 산정됐다. 분양권 최초 계약자에 대한 실거주 의무 기간은 적용되지 않는다. 단지 견본주택은 경기도 화성시 동탄구 여울동 일원에 위치해 있다.
ohzin@newspim.com