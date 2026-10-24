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포스코이앤씨 시공 동탄 주상복합 '아크메르 동탄' 1808세대 청약 일정 돌입

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  • 포스코이앤씨는 23일 화성 동탄에 아크메르 동탄 견본주택을 개관했다
  • 아크메르 동탄은 1808세대 규모로 지하 7층, 지상 49층으로 건립된다
  • 청약은 26일 특별공급을 시작으로 27일 1순위, 28일 2순위가 진행된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 포스코이앤씨가 시공하고 KB부동산신탁이 시행하는 경기도 화성시 동탄구 반송동 일원 주상복합 단지 '아크메르 동탄'이 견본주택을 개관하고 세부 청약 접수 일정을 확정했다.

[사진=아크메르 동탄 제공]

건축 제원을 살펴보면 해당 단지는 지하 7층부터 지상 최고 49층 높이의 7개 동으로 건립된다. 전체 공급 물량은 총 1,808세대로, M1-1-2블록에 812세대, M1-2-2블록에 996세대가 각각 분할 배치된다. 주택 평형은 전용면적 84㎡부터 188㎡까지의 중대형 규격으로 구성된다.

사업지 반경 내에는 2029년 개통을 목표로 동탄인덕원선 반송역(가칭) 건설 공사가 진행 중이며, 사업 주체 측은 M1-1-2블록 건축물과 해당 역사를 연결하는 지하 통로 개설을 추진하고 있다. 해당 철도 노선 이용 시 동탄역에서 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 및 KTX로 환승이 가능하다. 인접 주요 시설로는 삼성전자 화성캠퍼스가 도보 약 10분 소요 거리에 위치해 있으며, 동탄센트럴파크(약 37만㎡)와 반석산근린공원(약 71만㎡) 등 총 108만㎡ 면적의 녹지 공간이 자리하고 있다.

실내 건축 및 마감 제원으로는 2.5m의 층고 설계와 경량충격음 1등급·중량충격음 2등급 기준을 충족하는 층간차음구조가 적용되며, 전 세대에 개별 지하창고가 배정된다. 내부 마감재는 발코니 확장 시 일괄 적용되는 방식으로, '인피니티' 세라믹 타일, '조르다노' 원목마루(전용 116㎡ 이상), '쿠치네 루베' 주방가구, '스카라베오' 세면대, '아메리칸 스탠다드' 도기가 시공된다. 거실 창호는 '론첼 W350' 시스템 창호와 KCC글라스 '더블로이' 유리를 사용한다. 그 외 싱크맘 음식물처리기와 바닥 열전도판이 기본 설비로 포함된다.

[사진=아크메르 동탄 제공]

단지 내 부대시설(커뮤니티) 구역에는 피트니스센터, 실내 골프연습장, 건식 사우나, 독서실, 작은도서관, 게스트하우스가 건립된다. 주차장 설계는 세대당 1.5~1.53대 비율이 적용되며, 너비 2.6m 규격의 주차 구획 1,000면과 전기차 충전 구역 167개소가 배정됐다. 전기차 화재 확산 방지용 소방 설비 및 특화 주차장 바닥재도 별도로 구축된다.

청약 접수 일정은 10월 26일 특별공급을 시작으로 27일 일반공급 1순위, 28일 2순위 순으로 진행된다. 분양 대금 납부 조건은 전체 분양가의 10%로 책정된 계약금을 2회에 걸쳐 분납하는 방식이며, 1차 분납금은 평형에 따라 1,000만 원에서 3,000만 원 사이 구간으로 산정됐다. 분양권 최초 계약자에 대한 실거주 의무 기간은 적용되지 않는다. 단지 견본주택은 경기도 화성시 동탄구 여울동 일원에 위치해 있다.

ohzin@newspim.com

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