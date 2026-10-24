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티건설, 파주 운정3지구 'GTX 운정중앙역 시티프라디움' 11월 청약 일정 돌입

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  • 시티건설이 23일 파주 운정중앙역 시티프라디움 견본주택을 개관했다
  • 단지는 아파트 944세대와 상업시설 171실 규모로 조성된다
  • 청약은 11월 2일 특별공급을 시작해 4일까지 순차 진행된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 시티건설이 경기도 파주시 운정3지구 주상복합 3·4블록 구역에 건립하는 주상복합 단지 'GTX 운정중앙역 시티프라디움'의 견본주택을 개관하고 오는 11월 본격적인 청약 접수 일정에 들어간다.

[사진=GTX 운정중앙역 시티프라디움 제공]

해당 사업지의 건축 규모를 살펴보면, 3단지는 지하 4층에서 지상 최고 48층, 4단지는 지하 4층에서 지상 최고 45층 높이로 건립된다. 두 개 단지를 합친 전체 공급 물량은 아파트 총 944세대 및 저층부 상업시설 171실로 구성된다. 단지 인근 광역 철도망으로는 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 운정중앙역이 자리하고 있다. 해당 노선 탑승 시 서울역까지 소요 시간은 약 22분으로 산출되며, 향후 노선 전 구간 개통이 완료될 경우 삼성역까지 20분대 진입이 가능할 전망이다.

세부 청약 접수 일정은 오는 11월 2일 특별공급을 시작으로 3일 일반공급 1순위, 4일 일반공급 2순위 순으로 진행된다. 청약 신청은 한국부동산원 청약홈 웹사이트 및 모바일 애플리케이션을 통해 접수한다. 당첨자 발표일의 경우 3블록은 11월 10일, 4블록은 11일로 각각 상이하게 지정되어 있어, 청약 희망자가 두 개 단지에 중복으로 청약을 접수할 수 있는 구조를 띠고 있다. 당첨자 서류 접수는 11월 13일부터 23일까지 견본주택 현장에서 진행되며, 정당계약은 11월 25일부터 29일까지 5일간 실시된다.

청약 조건 및 제도적 환경을 보면, 해당 단지는 공공택지에 조성되는 물량으로 분양가상한제가 적용된다. 단지가 위치한 파주시는 현재 비규제지역으로 분류되어 있어, 만 19세 이상의 파주시 및 수도권(서울·인천·경기) 거주자라면 청약 신청이 가능하다. 일반공급 배정 물량 비율은 파주시 1년 이상 거주자에게 30%, 경기도 6개월 이상 거주자에게 20%, 기타 수도권(서울·인천 포함) 거주자에게 50%가 할당된다.

당첨자 선정 방식에 있어 가점제와 추첨제 적용 비율은 면적에 따라 차등 적용된다. 전용면적 60㎡~84㎡ 등 85㎡ 이하 주택형은 일반공급 1순위 물량의 60%가 추첨제로 공급되며, 전용 85㎡를 초과하는 88㎡ 및 115㎡ 주택형은 100% 추첨제로 당첨자를 선정한다. 제도적으로 입주 후 실거주 의무 기간은 부과되지 않으며, 전매제한 기간은 3년으로 책정되어 입주 전 분양권 전매 절차가 가능하다.

분양 대금 납부 구조는 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30% 비율로 구성된다. 이 중 분양가의 60%에 해당하는 중도금은 총 6회에 걸쳐 분할 납부하며, 수분양자의 이자 납부를 입주 시점까지 유예하는 이자후불제 방식이 적용된다. 최근 지난 7월 화성 동탄, 용인 기흥, 구리 권역이 규제지역으로 추가 지정되며 수도권 내 규제지역이 총 40곳으로 확대된 가운데, 상대적으로 대출 한도 및 청약 자격 제한이 적은 비규제지역 분양 조건이 적용된다.

'GTX 운정중앙역 시티프라디움'의 현장 견본주택은 경기도 파주시 동패동 일원에 마련되어 운영 중이다.

ohzin@newspim.com

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