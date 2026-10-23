경기도주식회사, 홈쇼핑서 중소기업과 공동개발 기획상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 경기도주식회사는 23일 현대홈쇼핑서 닭곰탕을 판매했다.
- 상품은 도내 중소기업과 공동 개발한 밀키트다.
- 실시간 구매 고객에게 기획 구성과 카드 할인 혜택을 제공했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 코리아경기도주식회사가 도내 중소기업과 공동 개발한 '서대문 평양옥 닭곰탕' 기획상품을 현대홈쇼핑 TV 라이브 방송에서 선보인다.
경기도주식회사는 23일 오후 4시 30분 현대홈쇼핑 TV 라이브 방송을 통해 '서대문 평양옥 닭곰탕'을 판매한다고 밝혔다.
도에 따르면 이번 상품은 경기도 내 중소기업 씨엠크리에이티브코리아와 함께 개발한 밀키트다.
맛집 메뉴를 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 기획했으며 경기도주식회사의 '중소기업 마케팅 지원사업'의 일환으로 개발됐다.
'중소기업 마케팅 지원사업'은 유통사와 협력해 도내 중소기업의 상품 기획과 개발, 출시, 마케팅 등을 지원하는 사업이다.
앞서 해당 상품은 지난 15일 현대홈쇼핑 인터넷 라이브 방송을 통해 1차 판매를 진행했다. 이번 TV 라이브 방송에서는 실시간 구매 고객을 대상으로 기획 구성과 카드 할인 혜택을 제공할 예정이다.
경기도주식회사는 앞으로도 도내 중소기업의 상품 경쟁력 강화와 판로 확대를 위해 다양한 마케팅 지원사업을 추진할 계획이다.
asj7376@newspim.com