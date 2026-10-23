경기도 '기후급식 in 경기' 국제학술대회 27~28일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기도농수산진흥원이 27일부터 국제학술대회를 개최했다
- 기후변화 대응 학교급식 정책과 국내외 우수사례를 공유했다
- 생산자 등 8개 주체가 기후먹거리 선언을 발표하고 협력을 다졌다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도농수산진흥원은 오는 27일부터 28일까지 이틀간 광주시 경기 유기농문화체험센터에서 '2026 기후급식 in 경기' 국제학술대회를 개최한다고 23일 밝혔다.
도에 따르면 이번 행사는 기후변화에 대응하는 지속가능한 학교급식 정책 방향을 모색하고 국내외 우수사례를 공유하기 위해 마련된다. 경기도가 주최하고 경기도농수산진흥원이 주관하며 경기도교육청과 경기도의회가 후원한다.
행사 첫날인 27일에는 개회식과 함께 생산자, 영양교사, 시민사회, 경기도 등 8개 주체 대표가 공동으로 '기후먹거리 선언'을 발표하며 지속가능한 급식체계 구축을 위한 실천 의지를 다진다.
이어지는 전체 세션 및 세션1에서는 에밀리 시다너 세계학교급식연맹 글로벌 조정관, 실비 아발론 연구컨소시엄 공동의장, 마이얄리사 에르콜라 헬싱키대 교수 등이 참석해 국제사회의 학교급식 정책 동향과 핀란드·일본 등 해외 선진 사례를 소개한다.
둘째 날인 28일에는 급식 산업 기술 현황, 친환경 급식 생산자-시민사회 협력, 현장의 지속가능성 등을 주제로 영양교사, 학부모, 학교 관계자 등이 참여하는 3개 세부 세션이 진행된다. 부대행사로는 '단체급식 숏폼영상 공모전' 시상식과 제로웨이스트 캠페인 등이 마련된다.
박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "경기도 친환경 학교급식은 생산농가와 학교, 지역사회가 함께 만들어 온 소중한 자산"이라며 "이번 국제학술대회를 통해 학교급식이 기후위기 대응에 기여하는 지속가능한 먹거리 체계로 발전할 수 있도록 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com