'나인 투 식스' 육성재, 보기만 해도 웃음 나는 신입사원 변신

AI 핵심 요약beta
- 육성재가 25일 SBS 드라마 ‘나인 투 식스’에서 다정한 연하남으로 변신했다
- 육성재는 법대 출신 주얼리 디자이너 한선우 역으로 법무팀에 입사했다
- ‘나인 투 식스’는 일과 사랑을 다룬 오피스 로맨스로 25일 첫 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 육성재가 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'에서 보기만 해도 미소를 짓게 하는 다정한 연하남이자 햇살 인턴으로 변신한다.
오는 11월 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스다. 올 연말 설렘과 온기를 더할 오피스 로맨스로 기대를 모으고 있다.
육성재는 온기 100%의 다정 연하남 '한선우' 역을 맡아 기대를 모은다. 극중 한선우는 법대 출신이지만 좋아하는 것을 좇아 주얼리 디자이너로 일하다 뜻밖의 사연으로 자동차 회사인 크로닉 모터스 법무팀에 입사한다. 모태 다정함과 특유의 밝은 에너지로 보는 이들의 마음을 무장해제 시킬 예정이다.
이 가운데, 공개된 스틸에는 첫 출근한 한선우의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다. 깔끔한 네이비 슈트와 넥타이, 어깨에 멘 백팩까지 '확신의 신입사원 출근룩'을 찰떡같이 소화한 한선우는 목에 걸린 사원증마저 설렘 포인트로 만드는 훈훈한 비주얼을 뽐낸다. 특히 첫 출근의 긴장보다는 새로운 시작에 대한 기대가 담긴 선우의 표정이 눈길을 끈다. 사회생활 유경험자 다운 여유와 긍정적인 에너지가 전달돼 절로 미소를 짓게 만드는 것.
이처럼 보기만 해도 절로 미소가 번지는 비주얼부터 친근하고 다정한 눈빛까지, 한선우는 '이런 인턴이라면 출근할 맛 나겠다'는 생각을 부르는 신입사원 그 자체. 첫 출근부터 사내 호감도를 단숨에 끌어올릴 한선우가 법무팀에서 펼칠 활약에 기대가 모인다.
'귀궁' 이후 약 1년 만에 SBS 드라마로 컴백하는 육성재는 한층 성숙해진 로맨스 연기로 연하남의 패러다임을 바꿀 예정. 육성재 특유의 따뜻한 매력에 섬세한 감정 연기를 더해 다른 작품에서는 본 적 없는 '든든한 안정형 연하남'의 매력을 보여줄 것을 기대케 한다.
한편, SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 11월 25일 수요일 오후 9시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com