용인시, '2026년 재난대응 안전한국훈련' 실시…15개 기관 협력 체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시는 22일 용인미르스타디움에서 안전한국훈련을 실시했다
- 가스폭발에 따른 경기장 붕괴와 화재·인명피해 상황을 가정했다
- 15개 기관·단체 290명이 참여해 구조·대피와 협업체계를 점검했다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 22일 용인미르스타디움에서 '2026년 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다.
용인시는 이날 용인FC 경기 중 가스폭발로 경기장 일부가 붕괴하고 화재와 인명피해가 발생한 상황을 가정해 훈련을 진행했다고 밝혔다.
훈련에는 용인특례시를 비롯해 경찰·소방·의료기관·가스 및 전력 관련 기관과 봉사단체 등 15개 기관·단체 290명이 참여했다.
시청 재난상황실과 현장 재난현장지휘차량을 영상으로 연결해 상황을 실시간 공유하고, 재난안전대책본부와 현장 통합지원본부 간 지휘·협업 체계를 점검했다.
주요 훈련 내용은 ▲구조 인력과 장비의 실제 출동 및 피해 현장 대응 ▲경기장 내 인파밀집 사고 대비와 관람객 대피 ▲소방·경찰 등 초기 대응기관 간 협력 ▲재난안전통신망을 활용한 상황 전파 ▲현장 인력의 안전 확보와 2차 피해 방지 ▲재난안전대책본부와 현장 지휘체계의 실시간 연계 등을 진행했다.
이상일 용인특례시장은 지역재난안전대책본부장으로서 시청 재난상황실에서 현장 상황을 보고받고 대응을 지휘했다.
황준기 제2부시장은 현장 재난현장지휘차량에서 대피와 사고 대응 인력을 통솔했다.
이 시장은 재난 발생 시 신속한 대응과 함께 현장 인력의 안전이 중요하다고 강조하고 훈련 과정에서 확인된 미흡한 점을 보완해 관계기관 간 협력체계를 강화하겠다고 밝혔다.
'재난대응 안전한국훈련'은 재난관리 책임기관의 대응 절차와 기관별 임무를 점검하기 위해 2005년부터 매년 시행되는 범국가적 훈련이다.
2026년 훈련은 초기 대응, 주민 대피, 재난관리 자원 동원, 복합재난 대응과 기관 간 협업체계 점검에 중점을 두고 진행되고 있다.
seraro@newspim.com