구리시, 공공기관장 인선 완료…주차 환경 개선·요금 현실화 추진

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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시가 공공기관장 인선을 마무리하고 시청 주차 환경 개선과 상·하수도 요금 현실화 등 주요 시정 현안 추진에 속도를 낸다.

구리시는 22일 오후 여성행복센터 대회의실에서 이도환 대변인 주재로 기자 브리핑을 열고 주요 정책의 추진 상황과 향후 계획을 설명했다.

22일 구리시 이도환 대변인 주재로 열린 시정 현안 기자 브리핑 모습. [사진=구리시]

이날 브리핑에서는 시민 생활과 밀접한 공공기관장 인선, 시청 주차 관리 개선, 상·하수도 요금 조정 등이 주요 현안으로 다뤄졌다.

구리도시공사와 구리농수산물공사 사장 인선은 시의회 인사청문회를 거쳐 이뤄졌다.

시는 지난 19일 이승우 전 인천도시공사 사장을 제5대 구리도시공사 사장으로 지난 21일에는 권봉수 전 구리시의회 의장을 제13대 구리농수산물공사 사장으로 각각 임명했다.

구리도시공사는 도시개발과 공공시설 운영을, 구리농수산물공사는 도매시장 활성화와 이전 추진을 주요 과제로 맡는다.

시는 신임 사장 취임을 계기로 기관별 현안을 안정적으로 추진하고 공공서비스의 전문성과 책임성을 높인다는 방침이다.

구리시는 청사 내 임시 주차면 113면을 추가로 확보하고 방문객 우선 주차구역을 지정하는 등 주차 관리 체계를 정비했다.

정기 주차 등록 차량이 방문객 우선 구역에 무단 주차하는 등 주차 질서를 3차례 위반할 경우 일정 기간 정기 주차 등록에서 제외하는 '삼진아웃제'도 도입했으며 시는 주차장 이용 현황을 지속적으로 점검하고 직원들의 자발적인 참여를 유도해 시민 중심의 주차 환경을 조성할 계획이다.

상·하수도 요금 현실화를 위한 조례 개정 절차도 진행 중이다.

구리시는 상·하수도 사업의 재정 건전성을 높이고 노후시설 개선 재원을 확보하기 위해 관련 조례 개정안을 입법예고했다.

관련 개정안에는 2027년 1월부터 상수도 요금을 평균 22%, 하수도 요금을 평균 32% 인상하는 내용이 담겼다. 상수도 요금 인상은 22년 만에 추진되는 것으로 가정용 1단계 요금은 1㎥당 480원에서 620원으로 오른다. 하수도 가정용 1단계 요금은 658원에서 870원으로 조정될 예정이다.

시는 하수도 요금 인상 이후 일정 기간 요금을 동결해 시민 부담을 완화하고 경영 효율화와 원가 절감 노력도 병행할 방침이다.

이도환 대변인은 "상·하수도 요금 현실화는 재정 건전성을 확보하고 노후시설을 개선해 시민들에게 안전하고 안정적인 서비스를 제공하려는 조치"라며 "경영 효율화와 원가 절감 노력도 병행해 시민 부담을 최소화하겠다"고 말했다.

이어 "시민 생활과 밀접한 현안일수록 추진 배경과 필요성을 충분히 설명하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 주요 시정 현안을 정확하고 투명하게 전달해 시민들의 이해를 높이겠다"고 밝혔다.

구리시는 앞으로도 주요 정책의 추진 상황을 적극적으로 알리고 시민 생활과 관련된 현안에 대한 소통을 이어갈 계획이다.

asj7376@newspim.com