용인특례시, AI 시대 교육 방향 논의…미래 인재 양성 방안 모색

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장은 인공지능 시대에 기술 활용 능력만큼이나 깊은 사고력과 정보 분별력이 중요하다고 강조했다.

용인특례시는 22일 시청 컨벤션홀에서 시민 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 협치 포럼'을 열고 인공지능 시대의 교육환경 변화와 미래 인재 육성 방안을 논의했다고 밝혔다.

22일 용인시청 컨벤션홀에서 협치 포럼이 열렸다.[사진=용인시]

이번 포럼은 시민과 전문가가 지역 교육의 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

이날 이 시장은 "인공지능이 제공하는 정보를 그대로 받아들이기보다 관찰력, 상상력, 깊은 사고력, 정보 판단 능력을 바탕으로 주체적으로 활용해야 한다"고 말했다.

또한 "행정과 교육 현장의 문제를 해결하려면 시민의 의견을 세심하게 듣고 학교별 여건을 정확히 파악하는 과정이 필요하다"고 설명했다.

용인시는 반도체 산업과 연계한 인재 양성을 위해 내년 봄 용인반도체고등학교 개교를 추진하고 있다. 이 학교는 남사읍에 설립되며 개교 후 마이스터고등학교로 전환될 예정인 것으로 알려졌다.

22일 이상일 용인특례시장이 시청 컨벤션홀에서 열린 협치 포럼에서 인사말을 하고 있다.[사진=용인시]

이 시장은 반도체고등학교와 함께 AI융합예술고등학교 설립에도 속도를 내겠다고 밝혔다.

AI와 문화예술을 결합한 교육과정을 통해 학생들의 진로 선택을 넓히고 첨단산업과 창의·예술 분야를 아우르는 인재를 육성하겠다는 구상이다.

포럼에서는 신종호 서울대 교육학과 교수가 '인공지능 시대 교육 패러다임의 변화와 미래 인재의 조건'을 주제로 기조 강연을 했다.

신 교수는 문해력, 창의력, 호기심, 사회성 등 인간 고유의 역량을 균형 있게 기르는 교육이 필요하다고 강조했다.

이어 맹희주 단국대 교수는 첨단산업 자원과 교육을 연결한 용인형 미래교육 생태계 구축을 제안했고 민세희 한국예술종합학교 겸임교수는 인간과 인공지능의 협업을 바탕으로 새로운 가치를 창출하는 융합 예술교육의 중요성을 설명했다.

용인시는 반도체와 AI·예술 융합교육을 연계해 지역 산업과 교육이 함께 성장하는 미래교육 체계를 구축할 계획이다.

seraro@newspim.com