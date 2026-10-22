박완수 경남지사 "2026 사천에어쇼' 개막…글로벌 산업전 대도약"

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국내외 130개 기업·기관 참가

수출상담과 군·기업 교류 병행

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 산천에어쇼가 관람 중심서 우주항공과 방산기업들의 기술 소개와 수출 기획를 모색하는 산업전으로 확대됐다.

경남도는 22일 사천비행장에서 '2026 사천에어쇼'를 개막하고 올해 처음으로 우주항공방위산업전(GADEX)을 개최했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 22일 사천비행장에서 열린 2026 사천에어쇼 개막식에서 축사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.10.22

오는 25일까지 진행되는 이번 에어쇼는 기존 시범비행과 체험 프로그램에 산업전시·수출상담 등 비즈니스 프로그램을 결합한 점이 특징이다.

박완수 경남지사는 축사를 통해 "국내외 우주항공·방위산업의 기술력을 확인할 수 있는 전문 산업전과 비즈니스 공간이 함께 마련된 점이 의미가 크다"며 "에어쇼를 넘어 우주항공산업의 현재와 미래를 함께 보여주는 행사로 발전시키겠다"고 말했다.

그러면서 "사천은 국내 유일의 항공기 생산도시이며 KAI와 우주항공청 등 항공·우주산업 기반이 집약돼 있다"고 강조했다.

이번 GADEX에는 국내 108개, 해외 22개 등 총 130개 기업·기관이 참가해 283개 부스를 운영한다. 산업전시와 수출상담 공간은 7250㎡ 규모로 조성됐다.

경남 소재 34개 기업·기관도 참가해 주요 기술과 제품을 소개하고 신규 거래처 발굴, 공동사업 등 협력 방안을 모색한다. 록히드마틴, 노스롭그루먼, 롤스로이스 등 해외 기업도 전시에 나섰다.

행사장에서는 해외 바이어 20여 개사가 참여하는 일대일 수출상담회와 KOTRA 주관 글로벌기업 방한 상담회도 열린다. 참가기업은 구매 수요와 거래 조건 등을 논의하며 해외시장 진출 기회를 살핀다.

세계 공군참모총장 회의와 연계한 군·기업 간 교류(G2B)도 진행된다. 해외 공군대표단과 국내 방산기업 간 미팅, 기업 방문 등을 통해 국산 항공기와 방산제품의 생산 역량을 알리고 수출 기회를 넓힌다는 계획이다.

일반 관람객을 위한 프로그램도 이어진다. 블랙이글스 곡예비행과 항공기 지상전시, 우주항공 체험·교육 프로그램 등이 마련됐다. 산업전은 22~23일 전문 관람객 중심으로 운영되고 24~25일에는 일반 관람객에게 개방된다.

도는 이날 오후 6시 쏠비치 남해에서 해외 공군대표단과 국내외 기업 관계자 등 100여 명이 참석하는 환영만찬을 개최한다.

news2349@newspim.com