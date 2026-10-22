대전교육청, 고교 교사 서·논술형 평가 역량 강화

23일까지 문항 설계·채점 기준 개발 실습

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 고등학교 교사들의 서·논술형 평가 전문성을 높이고 학교 현장에 적용할 수 있는 실질적인 평가 역량 강화를 지원한다.

시교육청은 오는 23일까지 KT 대전인재개발원에서 고등학교 교사 70여 명을 대상으로 '서·논술형 평가 역량 강화 연수'를 운영한다고 22일 밝혔다.

대전시교육청이 오는 23일까지 고등학교 교사 70여 명을 대상으로 '서·논술형 평가 역량 강화 연수'를 운영한다. [사진=대전시교육청] 2026.10.22 vincent977@newspim.com

이번 연수는 학생들의 사고력과 문제해결력을 기르는 서·논술형 평가의 중요성을 공유하고 교사들의 평가 전문성과 현장 적용 능력을 높이기 위해 마련됐다.

연수는 문항 설계부터 채점 기준 수립, 예시 답안 작성까지 교과별 실습 중심으로 진행된다. 교사들이 실제 수업과 평가에 바로 활용할 수 있는 문항을 개발하고 평가 기준을 구체화하는 데 초점을 맞췄다.

특히 참가 교사들은 사전 과제로 학교 수업에 활용할 서·논술형 문항과 채점 기준을 직접 개발한 뒤 연수에 참여했다. 연수에서는 교사들이 서로의 문항과 평가 기준을 검토하고 의견을 나누며 문항의 완성도를 높인다.

이를 통해 교사 간 평가 경험과 노하우를 공유하고 학교 현장에 적용할 수 있는 실천적 평가 역량을 기를 계획이다.

강의창 중등교육과장은 "학생의 깊이 있는 사고력을 이끌어내는 문항을 개발하고 명확한 채점 기준을 마련해 공정하고 신뢰받는 평가를 구현하려면 교사의 전문성이 무엇보다 중요하다"며 "교사들의 업무 부담을 덜고 전문성을 높일 수 있도록 현장 중심의 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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