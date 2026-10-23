브리타, 인천 '디즈니런 2026' 후원…리커버리 라운지·체험 부스 마련

AI 핵심 요약beta
- 브리타가 24일 인천 상상플랫폼에서 열리는 디즈니런 메인 스폰서로 참여했다
- 브리타는 완주 후 체험 가능한 수분·회복 프로그램 4개를 운영한다
- 친환경 음료와 게임·인증 행사로 방문객에게 기념품과 할인쿠폰을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'완주 후 브리타와 함께하는 회복 여정' 콘셉트, 리프레시 음료·리커버리 라운지 등 부스 구성
브리타, "친환경 수분 충전… 달린 뒤 회복까지 브리타 정수 경험 선사, 웰니스 접점 지속 확대"
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 브리타가 오는 24일 인천 상상플랫폼 일대에서 열리는 '디즈니런 2026'의 메인 스폰서로 참여한다.
디즈니런은 디즈니 캐릭터 테마의 공식 러닝 행사로, 올해 2회째를 맞는다. 참가 접수는 약 3시간 만에 정원 1만 5천 명이 모두 마감됐다.
이번 참여는 브리타가 물과 웰니스를 아우르는 소비자 접점을 넓혀 가는 행보의 일환이다. 브리타는 지난 9월 '시티포레스티벌 2026'에 공식 스폰서로 참여했으며, '2026 베를린 마라톤'에도 공식 후원사로 함께했다.
브리타는 이번 디즈니런 현장에서 '완주 후 지친 몸과 마음을 브리타와 함께 채우는 브랜드 체험 존을 운영한다. 체험 존은 브랜드 슬로건 'Drink better. Do better.'를 담아 '채우는 곳', '도약하는 곳', '에너지를 얻는 곳'의 세 단계로 구성된다.
구체적으로는 ▲브리타 정수물에 과일과 허브를 더한 리프레시 음료를 맛보는 '하이드레이션 부스트 바' ▲완주의 즐거움을 기념사진으로 남기는 '포토존' ▲스텝퍼를 밟아 브리타 정수기에서 물을 채우듯 게이지를 채우는 '스테퍼 게임' ▲브리타 정수물을 자유롭게 마시며 쉬어 가는 '리커버리 라운지' 등 4개 프로그램으로 운영된다. 음료는 생분해성 컵과 친환경 빨대에 담아 제공하며, 일회용 컵 분리배출 캠페인도 함께 진행한다.
브리타 코리아 공식 인스타그램을 팔로우하면 리프레시 음료와 스테퍼 게임에 참여할 수 있다. 게임 성공 시 브리타 스포츠 타월을 증정한다.
포토존 인증샷을 지정 해시태그와 함께 인스타그램 스토리에 올리면 코스터를, 라운지에서 설문에 참여하면 키링을 제공한다. 부스 방문객에게는 행사 당일부터 이틀간 사용할 수 있는 특별 할인 쿠폰도 제공한다.
최선영 브리타 코리아 상무는 "이번 디즈니런의 '함께, 즐겁게'라는 메시지가 친환경 수분 충전으로 건강한 라이프스타일을 추구하는 브리타의 철학과 일치해 메인 스폰서로 참여하게 됐다"라며, "달린 뒤의 회복까지 브리타의 깨끗하고 맛있는 물과 함께하는 경험을 선사하며, 건강한 수분 루틴을 실천하는 소비자와의 접점을 지속 확대할 것"이라고 전했다.
whitss@newspim.com