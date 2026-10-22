경기도교육청, '교권보호 토크 콘서트' 개최…교권보호전담관 출범 60일

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 22일 교권보호 토크 콘서트를 개최했다
- 1300여 명이 참석해 교권침해 공동 대응을 다짐했다
- 도교육청은 국회와 정부에 교권보호 3법 개정을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 22일 경기아트센터 대강당에서 교권보호전담관 출범 60일을 맞아 '학교 곁에, 우리가 있습니다'를 주제로 '교권보호 토크 콘서트'를 개최했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 행사는 하반기 장학행정협의회 2부 행사로 교권보호를 경기교육 전체의 공동책무로 공유하고 교육지원청과 지역사회의 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 현장에는 시민교권보호관과 교권보호전담관, 25개 교육지원청 교육장 및 교육전문직원 등 1300여 명이 참석했다.
행사는 교권보호단 활동 경과 보고를 시작으로 시민교권보호관 및 25개 교육지원청 교육장에 대한 배지 수여식, 교육지원청별 다짐 영상 상영, 교권보호 토크 콘서트, 공동 약속 및 기념촬영 순으로 진행됐다. 참석자들은 시민교권보호관의 지역 연계, 전담관의 현장 지원, 교육전문직원의 행정 지원을 연계해 교육활동 침해 사안에 신속·책임 있게 대응하기로 뜻을 모았다.
이어진 토크 콘서트에서는 지구덕 정신건강의학과 전문의의 '아이들을 지키는 사람도, 지켜져야 합니다' 사전 강연과 시민교권보호관 패널이 참여하는 동감 토크가 펼쳐져 교원의 심리적 회복과 안정적인 교육활동을 위한 실천 방향을 공유했다.
도교육청은 교권보호가 특정 개인이나 기관의 노력만으로 이뤄질 수 없는 만큼 학교와 교육지원청, 지역사회를 하나로 연결해 촘촘한 지원체계를 구축해 나갈 방침이다.
도교육청은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 교권보호전담관 출범 후 현장에서 확인된 제도적 한계 극복을 위한 '교권보호 3법 개정'을 국회와 정부에 촉구했다.
1141world@newspim.com