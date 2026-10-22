버벌진트, 신곡 '가정법' 발매…그냥노창·비프리와 협업…

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 래퍼 버벌진트가 새 싱글 '가정법'으로 돌아온다.

버벌진트는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '가정법 (feat. 그냥노창, B-Free & 율음)'을 발매한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 버벌진트 왓이프 앨범 커버. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.10.22 moonddo00@newspim.com

이번 신곡은 지난 9월 29일 공개한 '수퍼드라이(SUPERDRY)(feat. Luci Gang)'에 이은 두 번째 선공개 싱글이다. 발매를 앞둔 정규 앨범 '10년동안의오독 II' 수록곡으로, 버벌진트는 약 3주 만에 신곡을 선보이며 정규 앨범에 대한 기대를 높인다.

'10년동안의오독 II'는 2012년 발매된 '10년동안의오독 I'의 후속작이다. 약 14년 만에 '오독'이라는 이름을 다시 꺼내 든 버벌진트는 전작에서 보여준 정교한 라임과 재치 있는 스토리텔링을 바탕으로 새로운 음악적 행보를 예고했다.

신곡 '가정법'은 '만약 그때 다른 선택을 했다면 지금의 나는 어떤 모습일까'라는 질문에서 출발한다. 누구나 한 번쯤 떠올려 봤을 과거의 선택과 그로 인해 달라졌을지 모를 삶을 버벌진트 특유의 솔직하고 담백한 화법으로 풀어낸다. 후회와 미련, 호기심이 교차하는 복합적인 감정을 담아내 리스너들의 공감을 자아낼 전망이다.

래퍼 겸 프로듀서 그냥노창과 래퍼 비프리가 피처링으로 참여해 곡에 개성을 더했다. 여기에 율음의 기타 연주가 더해져 감정선을 한층 풍성하게 완성했다. 각기 다른 음악적 색깔을 지닌 아티스트들이 버벌진트와 만들어낼 시너지에도 관심이 쏠린다.

특히 버벌진트는 앞서 SNS에 "비프리랑 한 곡하면 안돼?"라는 문구를 공개하며 협업을 예고한 바 있다. 당시 궁금증을 모았던 두 아티스트의 만남이 이번 신곡을 통해 성사되면서 힙합 팬들의 기대를 모은다.

한편 버벌진트의 새 싱글 '가정법 (feat. 그냥노창, B-Free & 율음)'은 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com