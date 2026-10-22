해경 구조 중 실종된 60대 남성 나흘 만에 숨진 채 발견

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지난 18일 구조 과정서 재실종

미포항 앞 700m 해상서 발견

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 구조 중 실종된 60대 남성이 나흘 만에 발견됐다.

부산해양경찰서는 22일 오전 해운대 청사포 인근 해상에서 표류하던 남성을 인양했고 지문 감식 결과 지난 18일 실종된 A(60대)씨로 확인했다고 밝혔다.

사진은 부산해양경찰서 전경 [사진=뉴스핌DB] 2023.03.28

해경에 따르면 이날 오전 10시 54분쯤 항해 중이던 요트로부터 엘시티와 청사포 다리 사이 해상에 사람이 떠 있다는 신고가 접수됐다.

해경은 광안리·송정파출소 연안구조정과 중앙해양특수구조단 등을 현장에 투입했다. 미포항 남동쪽 약 700m 해상에서 표류 중이던 익수자를 발견해 연안구조정으로 인양했으며 당시 의식과 호흡이 없는 상태였다.

해경은 변사자를 민락항으로 이송해 지문 감식을 실시했고 지난 18일 실종 신고가 접수된 A씨임을 확인했다.

A씨는 지난 18일 오전 7시50분께 수영복과 수영모를 착용하고 해운대해수욕장에 입수한 뒤 귀가하지 않았다. 가족은 같은 날 오전 11시11분 실종 신고를 했다.

해경은 경비함정 1척과 연안구조정 2척을 동원해 수색에 나섰고 오후 1시9분께 상의를 입지 않은 채 엎드려 표류하던 A씨로 추정되는 익수자를 발견했다.

당시 익수자는 신체가 경직된 상태였던 것으로 알려졌다. 연안구조정에 타고 있던 경찰관 3명이 익수자를 선상으로 끌어올리던 중 강한 바람과 높은 파도에 구조가 지연됐다. 익수자는 구조 과정에서 미끄러져 선체 아래로 들어갔고 해경의 시야에서 사라졌다.

당시 현장에는 초속 8~10m의 바람과 1.5~2m 높이의 파도, 너울이 발생한 것으로 전해졌다.

부산해경은 이후 중앙해양특수구조단 출동을 지시하고 수중 수색을 벌였다. 18일부터 22일까지 함선 38척과 항공·드론 8대, 해경과 민간 인력 등 230여 명이 육상과 해상, 수중 수색에 투입됐다.

성대훈 부산해양경찰서장은 "구조를 완료하지 못한 상황을 무겁게 받아들인다"며 유가족에게 위로를 전했다. 이어 "향후 유사 사례가 발생하지 않도록 구조작업에 만전을 기하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com