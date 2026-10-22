IBK기업은행, 소상공인·중기 대상 1조5000억원 금융지원 실시

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 고금리와 정책자금 지원 종료 등으로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업을 위해 총 1조5000억원 규모의 금융지원 프로그램을 시행한다고 22일 밝혔다.
이번 지원책은 1조원 규모의 '소상공인 정책자금 연착륙 지원대출'과 5000억원 규모의 '소상공인 경쟁력 강화 프로그램'으로 나누어 추진된다.
지난 20일 시행된 '소상공인 정책자금 연착륙 지원대출'은 정부나 지자체 정책자금 지원 만기로 금리 인상 위험에 노출된 소상공인을 지원하는 상품이다. 기존 기업은행 정책자금 대출을 갈아타는 대환 전용 대출로, 최대 1.5%p의 금리 우대 혜택이 적용된다.
오는 23일부터 개시되는 '소상공인 경쟁력 강화 프로그램'은 신용보증재단 보증서를 발급받은 기업이 대상이다. 운전 및 시설 자금을 신규 신청할 경우 최대 1.5%p의 금리 우대가 적용된다.
장민영 기업은행장은 "금융 소외계층의 자금 접근성을 높이기 위해 지원 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.
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