IBK기업은행, 대전시와 '2026 대전 일자리박람회' 개최

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 13일 대전시와 대전 일자리박람회를 개최했다
- AI·바이오·반도체 등 60여 개사가 현장 면접을 진행했다
- 취업 특강과 현직자 코칭 등 지원 프로그램도 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 13일 대전컨벤션센터에서 대전광역시와 공동으로 '2026 대전 일자리박람회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 박람회는 대전 지역 첨단산업 기업과 강소기업의 채용을 지원하고 구직자에게 취업 기회를 제공하기 위해 기획됐다.
현장 채용관에는 AI·바이오·반도체 등 대전시 전략산업 분야 우수기업 60여 개사가 참여해 1대1 현장 면접과 채용 상담을 실시한다. 구직자는 사전 신청 없이도 현장에서 면접 및 상담에 참여할 수 있다.
취업 지원을 위한 전용 프로그램도 함께 운영된다. '면접왕 이형'의 취업 전략 특강, 고졸 구직자 대상 '리틀 프로 토크콘서트', 공공기관·대기업 '현직자 코칭챗', 취업 상식 퀴즈인 '서바이벌 골든벨' 등이 진행된다.
유일광 IBK기업은행 전무이사는 "이번 박람회가 지역 우수기업과 인재를 연결해 일자리 활성화에 기여하기를 기대한다"며 "중소기업 지원을 위한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com