[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 22일

AI 핵심 요약beta
- 22일 뉴스핌은 경제·정책·산업 등 주요 기사를 엄선해 배달했다
- 한국 증시 관치 논란과 AI 리스크 관련 기사를 다뤘다
- 한전 요금 폭탄과 국정감사 관련 단독 기사도 포함했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
22일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[아! 코스피] ② 레버리지 띄우고 연금까지…'관치'가 한국 증시에 남긴 상흔 ▲[정국진단] 노영희 "추미애, 대권 의식해 대통령과 각 세워…완전한 판단 미스" ▲[단독] 한전 계산 오류에 뒤늦은 '요금 폭탄'...유치원에 날아온 345만원 청구서 ▲[젠슨황 생태계 흔들] ④연쇄 충격 시나리오...한국에 집중되는 AI 리스크 ▲[2026 국감] 호남 반도체 속도 낸다더니…김정관, 광주군공항 공사 몰랐다 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.