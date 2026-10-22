국가안보실, PHP 취약점 대응 상황 긴급 점검…"민·관·군 원팀 신속 조치"

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송기호 안보 3차장 주재 긴급대책 회의

별도 인증 없이 임의 코드 실행 취약점

조치 지속 점검·상황 변화땐 추가 조치

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대 국가안보실은 22일 민·관·군 사이버안보 긴급대책 회의를 열고 웹 개발 언어인 PHP의 최근 공개된 취약점 관련 부문별 대응 상황을 점검했다.

송기호 국가안보실 3차장 주재로 열린 이날 긴급대책 회의는 사이버 위협에 대해 각 기관의 대응을 총괄·조정하기 위해 마련됐다. 회의에는 민·관·군 사이버 위기 주관기관인 과학기술정보통신부와 국방부, 국가정보원의 국장급 관계자들이 참석했다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

PHP는 전 세계 웹사사이트에서 널리 쓰이는 프로그래밍 언어다. 이번에 공격자가 별도의 인증 없이 임의의 코드를 실행할 수 있다는 취약점이 드러났다. 이에 PHP 재단은 지난 21일 보안 업데이트를 배포했고 해외에서는 일부 정부 기관에서 공격 예방을 위해 웹사이트 운영을 일시 중단하는 등 대응에 나서고 있다.

한국 공공기관과 군은 PHP 사용률이 낮아 상대적으로 안전한 상황이지만 과기정통부는 이날 위기평가 회의를 거쳐 낮 12시를 기해 민간 분야 사이버위기 '주의' 경보를 발령했다.

민간 분야 사이버위기 경보는 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다. 주의 경보가 발령되면 침해사고 대응 인력을 증원하고 비상출동조를 상시 대기시키는 등 비상대응 체계를 가동한다.

이날 긴급대책 회의에서는 공공·민간·국방 부문별 PHP 사용 현황과 조치 상황을 점검했다. 보안 업데이트의 신속한 적용과 즉각적으로 보안 업데이트를 설치하기 어려운 웹사이트에 대한 임시 보호 조치와 침해 흔적 점검 등 관련 취약점에 대한 대응 방안도 논의했다.

송 차장은 "이번 취약점은 인증 없이도 서버를 장악할 수 있고 이미 해외에서는 공격 시도가 보고되고 있어 얼마나 빨리 조치하느냐가 피해 규모를 좌우한다"며 "민·관·군이 원팀으로 신속히 조치를 완료해 달라"고 당부했다.

국가안보실은 관계기관과 함께 조치 상황을 지속 점검하고 상황 변화에 따라 필요한 추가 조치를 검토해 나갈 예정이다.

pcjay@newspim.com