임광현 비서실장 "청와대는 국정 어우러지는 곳"…직원과 소통

AI 핵심 요약beta
- 임광현 비서실장이 19일 직원들과 대화하며 소통 강화를 약속했다
- 임 비서실장은 청와대가 의견 조율로 국정을 이끄는 곳이어야 한다고 강조했다
- 참모들에게 쓴소리와 공직기강을 당부하고 소통 창구 확대를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 임광현 대통령비서실장이 19일 청와대 영빈관에서 '직원과의 대화'를 열고 청와대의 역할과 공직자로서의 자세를 강조했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑으로 밝혔다.
임 비서실장은 이날 "저도 행정관 출신"이라며 노무현 정부 청와대 근무 경험을 공유하고, 직원들과 가까이에서 소통하며 함께 일하겠다는 뜻을 전했다. 그러면서 "우리의 목표는 오직 이재명 정부의 성공이고, 그것이 곧 국민의 삶을 나아지게 하는 길"이라며 "우리가 진심을 다한다면 반드시 이뤄낼 수 있을 것"이라고 강조했다.
청와대의 역할과 관련해서는 "청와대는 부처의 입장을 전달만 하는 곳이 아니다"라며 "여러 의견을 조율해 안 되는 일도 되게 만드는, 국정이 어우러지는 곳이어야 한다"고 밝혔다.
임 비서실장은 참모의 자세에 대해 "때로는 반 보 앞에서, 때로는 반 보 뒤에서 대통령을 보좌해야 한다"며 "쓴소리도 마다하지 않고 옳은 말을 할 줄 알아야 한다"고 당부했다. 아울러 "기본적으로 우리 모두는 공직자"라며 "언행에 각별히 주의하고, 근무에도 흐트러짐이 없어야 한다"고 공직기강 확립을 강조했다.
취임 후 첫 지시로 '익명 제안 창구' 설치를 주문했던 임 비서실장은 이날 직원들이 현장에서 제시한 다양한 의견을 경청했다.
한 직원은 청와대에서 일하며 성과를 만들어가는 데 자부심을 느낀다며, 임 비서실장이 이러한 자부심을 오래 이어갈 수 있도록 힘써달라고 요청했다. 다른 직원은 정책 대상자와 전문가 등 현장의 목소리를 더욱 폭넓게 듣고 이를 정책에 반영할 수 있도록 임 비서실장의 관심과 지원이 필요하다는 의견을 전했다.
이 밖에도 직원들은 청와대의 업무 방식과 조직 운영 등에 관한 여러 제안을 내놓았다.
청와대는 앞으로 직급에 관계없이 누구나 자유롭게 의견을 낼 수 있는 온·오프라인 소통 창구를 마련할 계획이다.
the13ook@newspim.com