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[2026 국감] 이억원 "루센트블록 문제제기 공감, 필요하면 추가 인가 검토"

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  • 22일 국감에서 루센트블록 탈락·넥스트레이드 선정 논란이 제기됐다
  • 김학수 대표는 자료 미참고를 주장하며 협의 과정의 불찰을 인정했다
  • 이억원 위원장은 문제 제기에 공감하며 추가 인가 검토를 시사했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김학수 "루센트블록 자료 받았지만 참고 안 해…정제되지 않은 얘기 한 건 불찰"

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 조각투자 장외거래소 인가에서 규제 샌드박스 사업자인 루센트블록이 탈락하고 넥스트레이드 컨소시엄이 선정된 과정이 국정감사에서 도마 위에 올랐다.

증인으로 출석한 김학수 넥스트레이드 대표는 루센트블록 자료를 "참고한 바 없다"면서도 협의 과정의 "불찰"을 인정했고, 이억원 금융위원장은 "문제 제기에 충분히 공감한다"며 시장 상황을 보고 필요하면 추가 인가를 검토하겠다고 밝혔다.

22일 국회 정무위원회 금융 분야 종합 국정감사에서 조정훈 국민의힘 의원은 김 대표가 2013년 대체거래소를 허용하는 자본시장법 개정 당시 금융위 자본시장과장이었다는 점을 확인한 뒤 "본인이 주도적으로 통과시킨 법의 최대 수혜자가 됐다"고 지적했다. 김 대표는 금융위 상임위원으로 퇴직하고 금융결제원장을 거쳐 2025년 출범한 넥스트레이드의 초대 대표를 맡았다. 조 의원은 김진국 부사장이 금융감독원 출신이고 시장운영 부문장이 한국거래소 출신이라는 답변을 받아낸 뒤 "아주 금융위원회 카르텔로 똘똘 뭉쳤다"며 "스타트업이 4년 동안 열심히 노력한 것을 이렇게 낼름 뺏어가면 안 된다"고 했다. 

조 의원은 금융위의 설명이 사실과 다르다고 따졌다. 이 위원장이 앞서 루센트블록을 규제 샌드박스에서 '발행회사'로 지정했다고 했지만 공식 문서에는 "블록체인 기반의 부동산 수익증권 거래·유통 플랫폼 서비스"로 돼 있어 발행과 유통을 모두 허용한 것이라는 지적이다. 이 위원장은 이에 대해 "금융규제 샌드박스는 유통을 준 게 아니라 발행을 줬다. 발행을 하면 그 품목에 대해서는 유통이 돼야 하기 때문에 부수적으로 한 것"이라고 설명했다.

조 의원은 또 거래소를 2개로 제한해야 한다는 법적 규정이 없다며 추가 유통 인가 검토 의향을 묻자 이 위원장은 "위원님이 지적하신 문제 제기는 저도 충분히 공감하고 한성숙 당시 중소벤처기업부 장관과도 깊이 대화하며 하나씩 다 따져봤다"며 "시장에서 2개가 아직 등장하지 않았기 때문에 일단 그것을 해보고 여러 상황을 봐서 필요성이 있으면 검토하겠다"고 답했다.

민병덕 더불어민주당 의원은 넥스트레이드의 인적 구성을 파고들었다. 김 대표는 상근 경영진 7명 중 6명이 금융위·금감원·한국거래소·코스콤 출신이고 준법감시인 1명만 민간 출신이라는 지적에 "그렇다"고 했고, 7명 가운데 조각투자 사업 경험자가 있느냐는 질문에 "없다"고 답했다. 최근 금융위 부이사관 출신을 영입한 데 대해서는 "신설 회사여서 다양한 경험이 필요했다. 전문성 때문에 뽑았다"고 했다.

민 의원이 넥스트레이드가 사업에 참여하지 않겠다고 하면서 허세영 루센트블록 대표에게 받은 자료라며 사업 배경 요약본 8쪽, 5개년 재무모델 5쪽, 투자제안서 6쪽을 제시하자 김 대표는 받은 사실은 인정했다. 민 의원은 외부평가위원회에서 넥스트레이드 측 사업계획이 루센트블록보다 높은 평가를 받은 것은 이 자료를 봤기 때문 아니냐고 따졌고, 김 대표는 "그 과정에서 전혀 참고한 바가 없다"며 컨소시엄에 참여한 뮤직카우의 경험이 인가 준비에 도움이 됐다고 했다.

다만 김 대표는 "허세영 대표와 아는 사이여서 차 한잔하며 투자 제안이 왔을 때 적극 검토하겠다고 했고, 단독으로 참여하기 어려운 상황이어서 여러 이야기를 하는 과정에서 허 대표가 그렇게 인식했던 것 같다"며 "정확하게 이야기하지 않고 정제되지 않은 이야기를 한 부분에 대해 서운함을 느낄 수 있다고 생각하고 그것은 저의 불찰"이라고 말했다. 

신동욱 국민의힘 의원은 "그런 분들로 구성된 회사가 이런 것을 가져간다는 것 자체가 이미 결격사유"라며 "규제 샌드박스 따로 놀고 나중에 결정하는 것 따로 놀면, 몇백억원을 쏟아부어 몇 년 동안 회사를 만든 청년들은 인턴을 한 것이냐"고 했다. 이 위원장은 "청년들의 좌절, 밖에서 보실 때 이게 어떻게 비춰질지 충분히 공감하고 굉장히 무겁게 받아들인다"며 "제일 첫 번째가 설명이 가능해야 한다. 머리로 하는 부분 외에 가슴으로도 고민을 많이 하겠다"고 답했다.

이억원 금융위원장. [사진=뉴스핌DB]

ssup825@newspim.com

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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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