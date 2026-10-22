BNK금융, 생성형 AI 플랫폼 구축 본격 추진…삼성SDS와 협상 완료

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹은 22일 삼성SDS를 공동 생성형 AI 플랫폼 우선협상자로 선정했다
- 플랫폼을 책무·여신·외환·지식검색 등 금융업무에 단계적으로 적용한다
- AI 거버넌스 포털을 구축해 위험관리와 서비스 운영의 투명성을 강화한다
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AI 거버넌스 체계로 안전성 확보
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 생성형 인공지능(AI)을 업무 전반에 적용하기 위해 그룹 공통 플랫폼 구축에 나선다.
BNK금융그룹은 '그룹 공동 생성형 AI 플랫폼 구축' 사업의 우선협상대상자로 삼성SDS를 선정했다고 22일 밝혔다.
BNK금융은 지난 9월 제안서 평가위원회를 열고 기술 역량과 플랫폼 구축 안정성, 사업 수행능력 등을 종합적으로 평가해 삼성SDS를 선정했다. 현재 세부 사업 범위와 시스템 구성을 확정하기 위한 기술협상을 진행하고 있다.
BNK금융은 플랫폼을 바탕으로 책무·규정 조회, 여신, 외환, 그룹웨어, 사내 지식검색 등에 생성형 AI 서비스를 단계적으로 적용할 계획이다. 계열사별 수요에 맞는 서비스를 공동 플랫폼에서 활용하도록 해 그룹 차원의 업무 연계도 강화한다.
AI를 금융업무에 적용하는 과정에서 발생할 수 있는 위험을 관리하기 위한 거버넌스 체계도 구축한다. BNK금융은 지주와 BNK부산은행, BNK경남은행을 중심으로 진행한 AI 거버넌스 컨설팅 결과를 바탕으로 관리체계를 전 계열사로 확대할 예정이다.
김앤장 법률사무소와 협업해 금융당국의 AI 관련 가이드라인과 규제 동향을 반영한 그룹 차원의 AI 관리기준도 마련한다.
AI 서비스의 기획과 개발, 평가·검증, 운영 전 과정을 관리하는 'AI 거버넌스 포털'도 구축한다. 이를 통해 AI 활용 과정의 위험 요인을 사전에 점검하고 서비스 운영의 안전성과 투명성을 확보한다.
news2349@newspim.com