[신간] 경제전문가의 시선으로 본 유럽여행

이철환 著, 밀리의 공간 刊 전자책 '테마별 유럽여행'

관광지를 넘어 역사와 경제, 문화로 읽는 유럽 문명의 여정

[서울=뉴스핌] 정태선 기자= 유럽 여행은 유명한 성당과 궁전, 아름다운 광장과 풍경을 감상하는 것만으로 완성되지 않는다. 그곳에 남아 있는 유적과 건축물이 어떤 역사적 사건을 거쳐 오늘에 이르렀는지, 종교와 정치, 경제와 사상이 유럽 사회를 어떻게 변화시켰는지 이해할 때 비로소 유럽의 진면목을 만날 수 있다.

이철환 작가의 전자책(eBook)'테마별 유럽여행'은 경제전문가의 시선으로 유럽의 역사와 문화를 탐구하며, 익숙한 여행지를 새로운 관점에서 바라보도록 안내하는 책이다.

저자는 과거 재정경제부 근무 당시 2001년부터 3년간 스위스 제네바 주재 대한민국 대표부에서 재경관으로 활동했다. 이러한 경험과 경제·역사에 관한 폭넓은 지식을 바탕으로 유럽의 과거와 현재를 연결하고, 단순한 관광 정보의 전달을 넘어 유럽 문명을 이해하는 여행을 제안한다.

이 책의 가장 큰 특징은 국가별로 여행지를 소개하는 일반적인 여행서와 달리, 유럽 역사를 관통하는 10개의 주제를 중심으로 이야기를 구성했다는 점이다. 기독교와 전쟁, 시민혁명과 민주주의, 신대륙의 발견, 르네상스, 산업혁명과 자본주의, 유럽통합 등을 차례로 살펴보며 유럽 사회가 형성되고 발전해온 과정을 입체적으로 조명한다.

전자책 '테마별 유럽여행' 표지 [사진=밀리의 공간]

책은 유럽 문명의 정신적 토대인 기독교에서 출발한다. 이슬람 세력의 확장과 십자군 전쟁, 종교개혁을 통해 종교가 유럽의 역사에 미친 영향을 살펴본다. 이어 발칸반도와 두 차례의 세계대전, 나치의 등장과 유대인 학살 등 유럽이 겪은 비극을 다룬다. 오늘날 평화롭고 아름다운 여행지로 알려진 장소들이 과거에는 참혹한 전쟁과 비극의 현장이었다는 사실을 통해, 풍경 뒤에 숨겨진 역사의 무게를 되새기게 한다.

신권과 왕권에서 시민에게로 권력이 이동하는 과정도 주요한 주제다. 교황과 왕의 갈등, 프랑스혁명과 시민혁명을 통해 절대왕정이 무너지고 근대 시민사회가 형성되는 과정을 설명한다. 고대 그리스의 민주주의에서 출발해 민주주의 사상의 발전과 혁명, 구소련의 붕괴까지 이어지는 이야기는 오늘날 당연하게 여기는 민주주의가 오랜 역사적 변화의 결과임을 보여준다.

유럽의 세계 확장과 문화적 변혁도 흥미롭게 다룬다. 신대륙의 발견과 스페인의 잉카제국 정복, 신앙의 자유를 찾아 떠난 사람들의 이야기를 통해 유럽의 팽창이 세계사의 흐름을 바꾼 과정을 살펴본다. 이탈리아에서 시작된 르네상스와 메디치 가문의 예술 후원, 단테의 문학을 비롯한 문화적 성취는 신 중심의 세계관에서 인간의 개성과 자유를 중시하는 관점으로 변화한 유럽의 모습을 보여준다.

경제전문가의 관점이 특히 돋보이는 부분은 과학과 산업, 자본주의의 발전을 다룬 대목이다. 고대 철학에서 근대철학으로 이어지는 사상의 변화와 갈릴레오의 지동설, 뉴턴의 법칙, 진화론과 근대화학의 발전을 살펴보며 인간의 세계관이 달라진 과정을 설명한다. 또 산업혁명이 영국에서 시작된 배경과 자본주의의 태동, 산업화가 정치·사회 구조에 미친 영향을 분석하고, 제4차 산업혁명까지 연결해 유럽 경제사의 흐름을 짚는다.

현대 유럽을 이해하는 데 필요한 주제도 빠지지 않는다. 유럽연합(EU)의 탄생과 발전, 솅겐조약과 유로화, 유럽중앙은행(ECB)의 역할을 비롯해 브렉시트와 난민 문제를 다루며 유럽통합의 성과와 과제를 살펴본다.

각 장에 마련된 '여기는 상식 밖' 코너도 이 책의 특징이다. 민주주의는 언제나 옳은지, 대중은 왜 비틀스에 열광했는지, 유럽연합의 주요 기관은 왜 벨기에에 자리 잡았는지 등 익숙한 역사적 사실에 질문을 던져 독자의 호기심을 자극한다.

'테마별 유럽여행'은 총 6권으로 기획된 시리즈의 첫 번째 책이다. 이후 출간될 책들도 역사와 지리, 문화·예술·음식·스포츠, 사회와 인물, 자연 등 다양한 주제를 통해 유럽 문명을 폭넓게 탐구할 예정이다. 각 권은 독립적으로 읽을 수 있으면서도 유럽이라는 거대한 문명을 하나의 흐름으로 이해하도록 연결된다.

저자 이철환은 재정경제부 국고국장과 금융정보분석원장을 지냈으며, 한국거래소 시장감시위원장과 단국대학교 겸임교수 등을 역임했다. 경제 관련서와 사회비평서, 에세이 등 다양한 저술 활동을 이어왔다.

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