경남교육청, '2026년 민원서비스 평가' 최우수 부서·기관 선정

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초등교육과·총무과, 창원교육지원청

우수사례 공유 및 교육과 컨설팅 검토

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 본청 22개 부서와 18개 교육지원청을 대상으로 실시한 '2026년 자체 민원서비스 종합평가' 결과 초등교육과와 총무과가 최우수 부서로 선정됐다고 22일 밝혔다.

교육지원청 가운데서는 창원교육지원청이 시 지역 최우수 기관에, 창녕교육지원청이 군 지역 최우수 기관에 각각 이름을 올렸다.

경남도교육청이 본청 22개 부서와 18개 교육지원청을 대상으로 실시한 2026년 자체 민원서비스 종합평가 결과를 발표했다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.16

평가 대상은 2025년 9월부터 2026년 8월까지의 민원서비스 운영 실적이다. 평가는 본청 부서와 시 지역 교육지원청, 군 지역 교육지원청 등 3개 그룹으로 나눠 실시했다. 그룹별 평가 결과에 따라 최우수 10%, 우수 30%, 보통 60% 등급을 부여했다.

평가 항목은 민원제도 및 서비스 개선, 정보공개 서비스, 국민신문고 민원 처리, 고충민원 처리 등 4개 분야 15개 지표로 구성됐다. 본청 부서는 민원제도 및 서비스 개선 분야를 제외한 3개 분야를 평가받았다.

민원서비스 평가위원회는 기관별 실적과 증빙자료, 국민신문고 처리 자료 등을 토대로 정량·정성평가를 진행했다.

평가 결과 민원 답변의 충실성을 높이고 민원인의 불만족 사유를 분석해 추가 설명과 소통을 강화해야 하는 것으로 나타났다. 복합 민원은 관계 부서 간 협업을 통해 민원인 입장에서 실질적인 해결책을 마련해야 한다는 점도 개선 과제로 제시됐다.

도교육청은 최우수 기관·부서의 우수 교직원 4명에게 교육감 표창을 수여하고 우수사례의 추진 과정과 적용 방법을 각 기관에 공유할 계획이다. 평가에서 확인된 개선 과제는 2027년도 민원제도 개선 계획과 평가 계획에 반영할 예정이다.

취약 분야 개선을 위한 교육과 컨설팅도 검토한다.

권순기 경남교육감은 "도민의 목소리에 귀 기울이고 현장의 요구에 책임 있게 응답하는 데서 교육행정의 변화가 시작된다"며 "소통과 신뢰에 기반한 민원서비스를 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com