일동헬스케어 더마 코스메틱 '퍼스트랩', 이마트 와우샵 입점

AI 핵심 요약beta
- 일동헬스케어는 22일 이마트 와우샵에 퍼스트랩을 입점했다
- 와우샵에서 프로바이오틱 코어 시리즈 18종을 선보였다
- 일동헬스케어는 입점 매장과 제품군을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹 계열사 일동헬스케어는 이마트 '와우샵'에 더마코스메틱 브랜드 '퍼스트랩'을 입점시키고 유통 채널을 확대한다고 22일 밝혔다.
와우샵은 이마트 내 초저가·가성비 생활용품 판매 구역이다. 이달 이마트 은평점과 스타필드 마켓 월계점 등에 문을 열고 운영을 시작했다.
일동헬스케어는 와우샵 헬스앤뷰티(H&B) 코너에서 '퍼스트랩 프로바이오틱 코어 시리즈'를 선보인다. 향후 입점 매장과 제품군을 늘릴 계획이다.
제품은 모이스처 5종, 브라이트닝 5종, 수딩 4종, 선케어 4종 등 총 18종으로 구성됐다. 피부 보습과 미백, 진정, 자외선 차단 등 관리 목적에 따라 제품군을 나눴다.
모이스처와 브라이트닝 라인에는 일동제약그룹의 프로바이오틱스 균주 'IDCC 3201'과 'IDCC 4201' 유래 성분을 각각 적용했다. 수딩 라인에는 'IDCC 2101' 유래 원료를 사용했으며, 선케어 라인은 자외선 차단 제품으로 구성했다.
일동제약그룹 관계자는 "원료와 성분을 차별화하고, 피부 상태와 고민 유형에 맞게 적절한 제품을 선택할 수 있도록 라인업을 다양하게 구성했다"고 말했다. 이어 "합리적인 소비 트렌드와 사용자 경험 등을 반영한 신제품을 지속적으로 개발하는 한편, 와우샵 입점을 계기로 온라인과 오프라인 판매 채널을 다변화하고 소비자 접점을 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com