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OLED 늘려도 수익성 뒷걸음…LG디스플레이 '칩플레이션' 덫

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AI 핵심 요약

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  • LG디스플레이는 22일 3분기 영업이익 2506억원을 기록했다.
  • OLED 매출 비중은 67%로 최고치를 경신했지만 영업이익은 42% 감소했다.
  • 기존 설비 효율화와 차세대 OLED 기술로 중장기 원가 절감을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

OLED 매출 비중 67% '역대 최고'…영업익은 전년比 42% 감소
반도체·원부자재 가격 상승에 원가 부담…고가 제품 수요 둔화 우려
대형 OLED 출하 20% 확대…공장 가동률 높여 수익성 방어
차세대 'FLiPP'로 제조원가 절감 추진…상용화까지 시간 필요

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이가 고부가가치 유기발광다이오드(OLED) 중심으로 사업구조를 전환했지만 수익성 확보에는 어려움을 겪고 있다. 중국 업체들의 저가 공세로 액정표시장치(LCD) 사업을 축소하고 프리미엄 OLED에 집중해 왔지만 이번에는 반도체 가격 상승과 소비 둔화가 발목을 잡았다. OLED 매출 비중은 역대 최고 수준에 올랐지만 영업이익은 오히려 지난해보다 크게 줄었다.

LG디스플레이는 당장은 기존 생산시설의 효율을 높여 비용 부담을 줄이고, 중장기적으로는 차세대 OLED 기술을 활용해 제조 원가 자체를 낮춘다는 전략이다. 다만 신기술의 본격적인 상용화까지 시간이 필요한 만큼 단기간 내 수익성 회복은 쉽지 않을 것으로 보인다.

◆ OLED 비중 최고점인데…영업익은 42% 감소

LG디스플레이는 22일 올해 3분기 연결 기준 매출 6조2770억원, 영업이익 2506억원을 기록했다고 밝혔다. 전분기 1077억원의 영업손실에서 흑자전환했지만 전년 동기 대비 매출은 10%, 영업이익은 42% 감소했다. 영업이익률도 지난해 3분기 6.2%에서 올해 4.0%로 낮아졌다.

AI인포그래픽. [사진=조민교 기자]

OLED 중심의 사업구조 전환은 순조롭게 진행되고 있다. OLED는 LCD보다 높은 가격을 받을 수 있는 데다 스마트폰과 프리미엄 TV, 게이밍 모니터 등으로 시장이 확대되고 있어 LG디스플레이가 미래 성장동력으로 삼은 분야다. 실제 전체 매출에서 OLED가 차지하는 비중은 67%로 전분기보다 10%포인트 상승하며 분기 기준 최고 수준을 기록했다.

특히 모바일 제품 매출 비중은 32%에서 42%로 확대됐다. 고가의 모바일 OLED 제품 판매가 늘어나면서 면적당 평균 판매가격도 전분기보다 16% 오른 1250달러를 기록했다. OLED 중심의 사업 전환이 매출 증가와 판매가격 상승으로 이어지고 있는 셈이다.

문제는 수익을 내기가 쉽지 않은 상황이라는 점이다. 원·달러 환율 하락으로 수출 제품의 원화 환산 매출이 줄어든 데다 반도체와 원부자재 가격 상승으로 비용 부담도 커졌다. 특히 반도체 가격 상승을 뜻하는 '칩플레이션'은 스마트폰과 노트북 등 완제품 가격까지 끌어올리고 있다. 제품 가격이 비싸지면 소비자들이 구매를 미루거나 줄일 수 있어 LG디스플레이가 주력하는 고가 OLED 패널의 수요에도 부담이 될 수 있다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO) 부사장은 이날 실적발표 콘퍼런스콜에서 "칩플레이션 영향으로 전 산업에 걸쳐 완제품 가격이 상승하고 있으며, 특히 고가 제품군의 수요 둔화가 우려된다"고 밝혔다. 결국 OLED를 더 많이 팔더라도 비용은 늘고 수요는 줄어들 수 있는 상황이어서 수익성 개선이 쉽지 않다는 의미다.

부담은 4분기에도 이어질 전망이다. LG디스플레이는 계절적 성수기에 힘입어 4분기 패널 출하 면적이 전분기보다 약 10% 증가할 것으로 예상했다. 그러나 면적당 판매가격 상승률은 한 자릿수 초반에 그칠 것으로 내다봤다. 

◆ 당장은 원가 절감…FLiPP 상용화는 중장기 과제

LG디스플레이가 내세운 해법은 기존 생산시설의 활용도를 높여 제조비용을 줄이는 것이다. 대표적으로 대형 OLED 사업에서는 TV뿐 아니라 OLED 모니터 판매를 늘려 공장 가동률을 높이고 있다. 김종덕 LG디스플레이 상무는 현재 가동 중인 대형 OLED 생산시설의 가동률이 지속적으로 상승하고 있다고 밝혔다. 올해 대형 OLED 패널 출하량도 전년보다 20% 증가한 700만대 수준에 이를 것으로 예상된다. 공장 가동률이 높아지면 제품 한 대당 부담해야 하는 고정비가 줄어 수익성 개선에 도움이 된다.

차량용 디스플레이에서는 기존 수주 물량을 기반으로 실적 방어에 나선다. 북미와 한국, 일본 고객사를 중심으로 안정적인 사업을 유지하면서 이미 수주한 프로젝트의 양산을 확대한다는 계획이다.

다만 TV 시장의 성장 정체와 원부자재 가격 상승이 이어지는 데다 유럽 전기차 판매 부진과 신차 양산 지연까지 겹치면서 전반적인 수익성 회복에는 시간이 필요할 전망이다.

LG디스플레이가 개발한 8세대 OLED 패터닝 기술인 '플립(FLiPP)'. [사진=LG디스플레이]

중장기적으로는 차세대 OLED 기술인 '플립(FLiPP)'이 핵심 카드다. FLiPP는 기존 OLED 제조에 사용되는 미세금속마스크(FMM)를 없애 생산 공정을 단순화한 기술이다. 공정 시간과 재료 사용량을 줄일 수 있어 제품 성능 개선과 제조비용 절감을 동시에 기대할 수 있다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO) 부사장도 이날 콘퍼런스콜에서 FLiPP의 중요성을 강조했다. 김 부사장은 "FLiPP는 그동안 축적해 온 OLED 기술과 경험이 집약된 기술로, OLED의 가능성과 기술 리더십을 더욱 확장할 수 있는 차세대 기술"이라고 평가했다. 다만 구체적인 투자 규모와 양산 시점은 아직 확정되지 않아 당장의 수익성 개선보다는 중장기적인 원가 경쟁력 확보에 기여할 것으로 보인다.

LG디스플레이는 올해 설비투자 규모를 2조원대 초반으로 예상하면서 신규 투자는 시장 수요와 고객사 협의 상황을 고려해 신중하게 결정한다는 방침이다. 단기적으로는 기존 설비의 생산성을 높여 이익을 최대한 방어하고, 장기적으로는 FLiPP와 같은 신기술로 원가 경쟁력을 확보하는 것이 관건이 될 전망이다.

mkyo@newspim.com

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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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