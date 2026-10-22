한은 "반도체 호황, 내년 소비로 확산"…삼성·하이닉스 성과급 60조원 전망

성과급 확대에 민간소비 증가율 최대 0.15%p 제고

배당·정부 이전지출 확대에 환율 하락도 소비 뒷받침

가계부채·건설경기 부진·증시 조정은 회복 제약

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 반도체 경기 호조에 따른 기업 실적 개선이 내년부터 가계 소비 회복으로 확산할 것으로 전망됐다. 삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 지급 규모가 약 60조원에 이를 것으로 예상되는 가운데 배당 확대와 정부의 가계 이전지출 증가, 환율 하락도 소비 회복을 뒷받침할 것으로 분석됐다.

한국은행이 22일 발표한 '2026년 10월 경제상황 평가' 이슈분석 '향후 민간소비의 회복 여건 점검'에 따르면 반도체 호황에 따른 기업 이익 증가가 성과급과 배당, 정부의 재정지출 등을 통해 가계 소비로 이어질 전망이다.

◆ 삼성·하이닉스 성과급 60조원…소비 증가율 최대 0.15%p 제고

한은은 삼성전자와 SK하이닉스가 내년 1분기에 지급할 성과급 규모를 약 60조원으로 추정했다. 대규모 성과급 지급이 내년 민간소비 증가율을 0.1~0.15%포인트(p) 높일 것으로 예상했다.

한국노동패널 자료를 활용한 분석 결과 일시소득이 100만원 늘어나면 소비지출은 약 11만원 증가하는 것으로 나타났다. 교통·운송, 음식·숙박, 오락·문화 등 최근 회복세가 약한 분야에도 도움이 될 전망이다.

신동주 한국은행 조사국 경기동향팀 과장은 "이번 성과급 규모는 이례적으로 굉장히 크다"며 "반도체 경기 확장 국면에서 성과급이 반복적으로 지급될 경우 소비 효과가 단순한 일시소득에 비해서는 조금 더 크게 나타날 수도 있다"고 설명했다.

[자료=한국은행]

반도체 기업의 배당 확대도 소비 증가로 이어질 전망이다. 한은은 삼성전자가 올해 11월 약 30조원의 특별배당에 이어 내년 1분기 이후 40조~60조원을 추가 배당할 것으로 예상했다. SK하이닉스의 내년 배당 규모는 10조~30조원으로 전망했다.

양사 배당 가운데 가계에 귀속되는 소득은 약 11조원으로 추정됐다. 이에 따른 내년 민간소비 증가율 제고 효과는 약 0.05%p로 분석됐다. 다만 성과급과 배당의 직접적인 수혜가 대기업 종사자와 주식 보유 비중이 높은 고소득층에 집중되는 만큼 다른 계층으로 확산되기까지 시간이 걸릴 것으로 예상했다.

◆ 이전지출·환율 하락은 중저소득층에…가계부채 등 변수

정부의 가계 이전지출 확대는 중저소득층의 소비 여력을 높일 것으로 전망됐다. 삼성전자와 SK하이닉스의 법인세 납부액이 전체 법인세 수입에서 차지하는 비중은 2024년 2.2%에서 올해 상반기 22.7%로 높아졌다.

정부의 내년 예산안에서 연금 수급자와 아동·양육가구, 기초생활수급자 등에 지급되는 가계 이전지출은 올해보다 약 20조원 늘어날 것으로 추정됐다. 한은은 이에 따른 내년 민간소비 증가율 제고 효과를 0.2~0.25%p로 분석했다.

소득 1분위 가구의 이전지출 증가액은 연간 45만9000원으로 5분위의 69만8000원보다 적지만, 처분가능소득 대비 비율은 각각 3.7%, 0.6%로 약 6배 차이가 났다.

환율 하락도 가계 구매력을 높이는 요인으로 꼽혔다. 달러/원 환율이 10% 하락하면 수입물가 안정으로 가계의 실질구매력이 평균 0.35% 개선되는 것으로 추정됐다. 소득 1분위의 구매력 개선폭은 0.46%로 5분위(0.20%)의 두 배를 웃돌았다.

다만 현재 소비 회복세는 일부 품목과 계층에 집중돼 있다. 올해 상반기 민간소비 증가율은 전년 동기 대비 2.6%로 최근 2년 평균인 1.4%를 웃돌았지만 경제성장률 3.8%에는 미치지 못했다.

높은 가계부채와 건설경기 부진, 증시 조정도 소비 회복을 제약하는 요인이다. 부채 보유 가구의 처분가능소득 대비 부채비율은 2024년 189.0%에서 지난해 196.1%로 상승했다. 건설업 취업자 수는 2024년 2분기 이후 10분기 연속 감소했다.

한은은 올해 3분기 가계의 국내 주식 평가이익이 마이너스로 전환된 것으로 추정했다. 주가 하락 이후 백화점 소매판매와 여가서비스 등 일부 소비도 감소한 것으로 분석됐다.

신 과장은 "민간소비 회복세는 아직 품목·계층 전반으로의 확산이 제한적이지만 내년으로 갈수록 반도체 경기 호조의 영향이 파급되며 점차 확대될 것으로 예상된다"며 "높은 수준의 가계부채와 주택건설경기 부진 장기화, 추가적인 증시 조정 가능성도 향후 소비 회복의 주요한 리스크 요인"이라고 말했다

eoyn2@newspim.com