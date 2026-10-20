신한은행, SK하이닉스·무보와 반도체 협력사 금융지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 20일 SK하이닉스·무역보험공사와 금융지원 협약을 체결했다
- 4개 은행은 반도체 협력사에 총 2조원 금융지원을 추진한다
- 무역보험공사는 2500억원 특별보증을 공급하고 신한은행은 대출을 제공한다
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협력업체 보증료 전액 지원 및 보증비율 우대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 SK하이닉스, 한국무역보험공사와 '반도체 산업 수출공급망 강화를 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.
이날 협약식에는 김정관 산업통상자원부 장관, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 장영진 한국무역보험공사 사장, 장호식 신한은행 CIB그룹장 등 관계자가 참석했다. 이번 협약에는 신한은행을 포함해 KB국민·하나·우리 등 4개 은행이 참여해 총 2조원 규모의 금융지원을 추진한다.
이번 협약은 반도체 중소·중견 협력사에 자금을 공급해 대기업과의 상생을 도모하고자 마련됐다. 소재·부품·장비 기업의 경영 안정을 이끌어 반도체 생태계의 수출 경쟁력을 강화한다는 취지다..
협약에 따라 신한은행은 141억2500만원, SK하이닉스는 25억원 등 총 166억2500만원을 한국무역보험공사에 공동 출연한다. 한국무역보험공사는 해당 재원을 바탕으로 SK하이닉스가 추천하는 협력업체에 총 2500억원 규모의 특별보증을 공급하며, 신한은행은 이 보증을 기반으로 대출을 제공한다.
지원 대상 기업에는 보증료 전액 지원과 보증비율 우대 혜택이 적용된다. 이를 통해 협력업체는 금융비용 부담을 줄이고 운전자금을 확보할 수 있게 된다.
한편 신한은행은 기술력과 성장성을 갖춘 중소·중견기업에 대한 맞춤형 금융지원을 확대하고 있다. 이를 통해 기업 투자에 필요한 자금을 적기에 공급하는 생산적 금융을 추진 중이다.
신한은행 관계자는 "이번 협약이 반도체 협력업체의 자금 조달에 실질적인 도움이 되도록 지원하겠다"며 "국가 핵심 수출산업의 경쟁력을 높이고 상생 성장이 이뤄지도록 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com